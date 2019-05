Od iduće godine znatno manje besplatnih punionica

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Tifon počinje naplaćivati punjenje električnih vozila na svojim punionicama na autocestama, do kraja godine kraj besplatnog punjenja najavljuju i iz Hrvatske elektroprivrede (HEP), a jedino se još ne zna status punionica koje je za svoje partnere postavio Hrvatski Telekom (HT).

U HT-u za Hinu kažu da su u suradnji s partnerima dosad pustili u pogon 125 javno dostupnih e-punionica na kojima se nalazi 170 mjesta za punjenje svih modela električnih vozila. Njihove e-punionice postavljene su u 75 gradova i na njih se odnosi više od 50 posto svih javno dostupnih punionica za električna vozila u Hrvatskoj.

Od tih 125 e-punionica usluga punjenja trenutno je besplatna na njih 118. Korisnici na njima električna vozila mogu puniti bez naknade, uz registraciju odnosnu prijavu na jedan od tri načina – putem T-RFID prepaid kartice, SMS porukom (samo za korisnike HT-a) ili putem PlugSurfing aplikacije koju je moguće skinuti na pametni telefon.

Od ukupnog broja postavljenih e-punionica, devet ih je brzih, a trenutno je u tijeku isporuka desete na lokaciji u Karlovcu. Na brzim e-punionicama punjenje traje oko 20 minuta, dok na standardnima traje oko 120 minuta.

U HT-u planiraju i daljnja otvaranja novih e-punionica pa će tako nove brze e-punionice uskoro biti postavljene na lokacijama u Karlovcu, Delnicama, Rijeci, Zagrebu i Varaždinu.

HT, kao operator mreže e-punionica i pružatelj usluge punjenja, u većini slučajeva nije vlasnik e-punionica nego ih, zajedno sa svojim partnerima, postavlja i održava za pojedinog investitora, odnosno vlasnika ili korisnika lokacije.

"O investitoru u konačnici ovisi hoće li uslugu punjenja naplaćivati ili je nuditi besplatno. Investitori se zasad još uvijek odlučuju besplatno osigurati uslugu e-punjenja kako bi se time potakla svijest o upotrebi vozila na električni pogon, ali i stoga što ovu uslugu vide kao dodanu vrijednost ostalim uslugama koje imaju u ponudi", zaključuju u HT-u.

HEP i Tofon: Punjenje zasad besplatno, ali neće tako ostati

HEP je do sada postavio 65 javnih ELEN punionica za električna vozila snage od najmanje 22kW, a uz to intenzivno radi na rješavanju međugradskog prometa budući da je na autocestama i cestama interaglomeracija u tijeku postavljanje mreže brzih i ultrabrzih punionica. To će, navode stručnjaci HEP-a za Hinu, značajno doprinijeti proširenju mreže ELEN punionica, te korisnicima omogućiti međugradsku, ali i međunarodnu vožnju električnim automobilom.

"Punjenje je za sada još besplatno, ali neće tako ostati, jer električna energija nije besplatna ni pružateljima te usluge. Sukladno brojnim tehničkim i regulatornim specifičnostima e-mobilnosti, trenutno se provode testiranja svih budućih mogućnosti takve opreme prema krajnjem korisniku, pa tako i samih modela naplate koji će ove godine rezultirati komercijalizacijom usluge", kažu u HEP-u.

HEP-ovi razvojni planovi na području e-mobilnosti, navodi se, okrenuti su prije svega stvaranju optimalne mreže punionica, što ravnomjernije raspoređenih na području cijele Hrvatske, kako bi se u konačnici omogućile međugradske vožnje električnim automobilom.

Tvrtka Tifon, član MOL grupe, u travnju je ove godine na svoja tri prodajna mjesta na autocestama - Draganić sjever i Draganić jug te Ravna Gora - u rad pustio brze punionice za električna vozila pod brendom MOL Plugee.

Naglašavaju kako se radi o prvim brzim punionicama za električna vozila na domaćim autocestama koje povezuju pravac Zagreb - Rijeka te prvima u nizu brzih punionica kojima će se pred turističku sezonu povezati pravac Zagreb - Split.

Najavljuju također da će do kraja svibnja u rad pustiti i brze punionice na svojim prodajnim mjestima na Dobri i Jasenicama.

Puštanje u rad brzih punionica na autocestama A1 i A6 dio je projekta NEXT-E, koji se sufinancira kroz program Europske unije pod nazivom Instrument za povezivanje Europe, a u kojem Tifon sudjeluje kao član MOL grupe.

Inače, MOL Plugee punionice na Tifonovim prodajnim mjestima po prvi put u Hrvatskoj podržavaju brzo punjenje te sve relevantne standarde punjenja (AC i DC) i vozila. Trajanja punjenja tako iznosi od dva do tri sata uz AC punjenje, odnosno 30 minuta uz DC punjenje. Korištenje punionica je do 16. svibnja besplatno, a nakon toga će se normalno (AC) punjenje naplaćivati 54,90 kuna, a brzo (DC) 74,90 kuna po sesiji punjenja, najavljuju iz Tifona.

Inače, u Hrvatskoj su trenutno otvorene 272 punionice sa 693 priključka, dok je registrirano tek 459 električnih vozila i 3717 hibridnih. U dosadašnjem dijelu godine registrirano je tek 38 vozila na električni pogon.