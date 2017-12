Od iduće godine pojeftinjuju i novi automobili: Marić reže namet za 30%

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Nakon što je ministar financija Zdravko Marić uz pojeftinjenje rabljenih automobila od Nove godine, najavio niže cijene i onih novih, 24 sata doznaje je plan Ministarstva financija srezati ukupni posebni porez za nova motorna vozila za u prosjeku 30 posto.

Taj porez se računa na osnovu više parametara, a osnovni su emisija ugljičnog dioksida(CO2) i tzv. vrijednosna komponenta koja ovisi o osnovnoj cijeni automobila. Dio na osnovu emisije CO2 se neće mijenjati, ali zato će se smanjiti vrijednosna komponenta, saznajemo.

Ministarstvo financija još dovršava sve tablice i koliko će točno pojeftiniti svaki pojedinačni automobil znat će se nakon njihova usvajanja sljedeći tjedan na Vladi. Razmišlja se i o tome da se na automobile do 150.000 kuna ne plaća uopće vrijednosni dio nameta. Sada na one do 100.000 kuna on iznosi jedan posto vrijednosti, a do 150.000 kuna dva posto.