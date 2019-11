Od danas važna promjena u prometu, kazne su do 30.000 kuna

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

"U Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/2013.) koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, navedeno je da je zimska oprema obavezna na pojedinim dionicama od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, u ovom slučaju od 15. studenog 2019. godine do 15. travnja 2020. godine", stoji u priopćenju HAK-a.



Obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Također, zimska oprema može biti obavezna na pojedinim cestama prije ili nakon tog razdoblja, što ovisi o trenutnim vremenskim uvjetima, u slučaju snijega ili poledice.



Pod zimskom opremom za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lanci za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.



Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) zimski uvjeti podrazumijevaju snijeg i poledicu na kolniku. Ako prometna policija zatekne vozilo bez zimske opreme na cesti u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah zaustavi vozilo ili da nastavi voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno ili da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.



O obaveznoj zimskoj opremi oglasila se i policija. Oni su malo detaljnije objasnili što su zimski uvjeti na cestama, a i objavili su popis kazni koje mogu ići i do 30.000 kuna.



"Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.



Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.



Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka", piše policija.



Tko će i kako biti kažnjen?



Policija je u nastavku priopćenja opisala još detalja o kaznama.



"Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.



Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.



Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.



Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.



Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.



Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice, piše Index.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine."