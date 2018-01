Od danas u prometu vrijede nova pravila koja će posebno zanimati mlade vozače

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Od danas 1. siječnja na snazi su nova pravila u prometu, koja će posebno zanimati mlade vozače i one koji će to tek postati. Polaganje vozačkog ispita trebalo bi biti znatno jeftinije, ali će se kršenje prometnih pravila mnogo strože kažnjavati, piše HRT.



Polaganje vozačkog ispita do kraja prošle godine stajalo je otprilike 7.200 kuna, a od danas autoškole same mogu odrediti cijenu. Ona bi mogla biti niža i za više od tisuću kuna.



Nova vozila za osposobljavanje kandidata na tehnički pregled morat će tek nakon dvije godine, a polaznici će moći učiti i na vozilima starima deset godina umjesto dosadašnjih sedam. U nekim autoškolama smatraju da će tako na cestu dolaziti loši vozači. Po novome, instruktori mogu biti zaposleni i na nepuno radno vrijeme.



Od danas u prometu će biti i strože kazne, poglavito za mlade vozače. Nakon skupljenih devet kaznenih bodova u dvije godine, vozačka dozvola se poništava i tek nakon dvije godine može se ponovno polagati ispit. Vozačima starijima od 24 godine, policija će vozačku dozvolu poništiti nakon skupljenih 12 kaznenih bodova.