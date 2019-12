"Očekivali smo da ćemo biti prvi. Sad idemo do pobjede"

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Mi smo kampanju odradili tako da smo zadovoljni. Očekivali smo da smo biti prvi, ali dok to ne vidite, ne znate. No ovo su samo ankete. Idemo gledati što će biti dalje. Gledat ćemo što će biti do kraja", rekao je šef stožera Orsat Miljenić i zahvalio svima koji su izašli na izbore, ali i svim volonterima i ostalima koji su pomagali u kampanji.

"Kampanja je počela u lipnju. Lijepo se razvijala. Sad idemo do pobjede", kazao je Miljenić.

"Našoj zemlji treba malo više normalnosti, 6. siječnja postajemo uređenija zemlja", dodao je Miljenić.