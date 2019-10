Objavljeno koje škole su sutra u štrajku

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Danas se u svim osnovnim i srednjim školama održava štrajk profesora i učitelja. Međutim, u petak neće sve škole biti u štrajku, nego samo neke, i to u svakoj županiji. Točan popis škola u kojima će se u petak održavati štrajk objavili su sindikati. Raspored štrajka po županijama sindikati će objavljivati svakodnevno, piše N1.

"Svaki dan ćemo objaljivati koje će škole štrajkati sutra. To je novost u Hrvatskoj, no nismo mi to izmislili, iskustva smo pronašli u europskim isvjetsim sindikatima. Vani znaju štrajkati javne službe na taj način. Mi smo ovo smislili kao stalni pritisak, a na način da učinimo najmanju štetu onima koji su najmanje krivi. Mi žemo proći 10 dana cirkulaenog štrajka. U 10 dana učenici neće imati dva dana nastavu. Imat će time zorni prikaz građanskog odgoja", rečeno je na press konferenciji sindikata.

U petak štrajku 4 županije

Sutra, u petak, u štrajku će biti škole u četiri županije: Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj te Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, rekao je na press konferenciji Branimir Mihalinec, predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Velik odaziv štrajku i u osnovnim i u srednjim školama

"Premijer se čudi što je sustav u štrajku. Brojke o odazivu pokazuju da mnogi razumiju zašto smo danas u štrajku", rekao je Mihalinec.

"Za sustav srednjih škola - 85 posto zaposlenih je u ovom trenutku u štrajku", kazao je Mihalinec uz napomenu da ovo nisu konačni podaci.

Čelnica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem kazala je da Vlada može biti zabrinuta s obzirom na rezultate. "U osnovnim školama 89,24 posto zaposlenih je u štrajku". Podaci nisu konačni, dodala je.