Objavljeni troškovi kampanje: Grabar-Kitarović potrošila triput više od Milanovića

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Do 27. prosinca, SDP-ov kandidat za predsjednika države Zoran Milanović na izbornu je promidžbu potrošio 1,5 milijuna kuna, a HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović 5,4 milijuna, pokazuju u ponedjeljak objavljena financijska izvješća.

Ta izvješća, objavljena na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP), sadrže podatke o troškovima, donacijama i medijskom oglašavanju zaključno do prošlog petka.

Preostaje vidjeti koliko će novca još biti potrošeno u narednih desetak dana kampanje, pa će pravi uvid u njihove izborne troškove dati tek završna izvješća koja Milanović i Grabar-Kitarović moraju dati mjesec dana nakon izbora, odnosno nakon drugog kruga, dakle, do 4. veljače.

Svakome od dvoje predsjedničkih kandidata, koji su ušli u drugi izborni krug, zakon dopušta da na promidžbu potroše po 9,6 milijuna kuna.

Prema izvješćima, Grabar-Kitarović je za medijsko oglašavanje s popustom platila 2,5 milijuna kuna, a dobiveni popust iznosi oko 450 tisuća kuna.

Milanović je za medijsko oglašavanje, s popustom platio 12.400 kuna, a dobio je popust od 3500 kuna.

Najveća donacija Karlovačke tiskare - 200 tisuća kuna

Grabar-Kitarović je od 347 donatora dobila 2,3 milijuna kuna, a Milanović od njih 50 ukupno 813 tisuća kuna.

Najveću donaciju, maksimalno mogućih 200 tisuća kuna, Grabar-Kitarović dobila je od Lane - Karlovačke tiskare.

Između dva izborna kruga na popis njenih donatora upisali su se ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman, šef HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić, zastupnik Ivan Domagoj Milošević koji donirali po 10 tisuća kuna.

Štedljiviji su bili hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu - Sunčana Glavak i Tomislav Sokol donirali su joj po pet tisuća kuna, Željana Zovko 28 kuna više, dakle 5028 kuna.

Na popis Milanovićevih donatora između dva izborna kruga upisali su se i saborski zastupnici SDP-a Vedran Babić s 30 tisuća kuna i Damir Mateljan s 20 tisuća te Mladen Pejnović, bivši šef Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, koji mu je kao fizička osoba uplatio maksimalno mogućih 30 tisuća kuna.

I dok Milanović i Grabar-Kitarović, koji su ušli u drugi izborni krug, svoja završna izvješća o financiranju promidžbe trebaju podnijeti do 4. veljače, devet ostalih predsjedničkih kandidata to moraju učiniti do 21. siječnja. To se odnosi na nezavisne Miroslava Škoru, Mislava Kolakušića, Daliju Orešković i Daria Juričana, kandidata stranke DESNO Antu Đapića, kandidatkinju Radničke fronte Katarinu Peović, Ivana Pernara, kandidata istoimene stranke, HSLS-ovog kandidata Deana Kovača, te Nedjeljka Babića, kandidata HSSČKŠ.