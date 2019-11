Objavljen program ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najavljujući u petak program Adventa na konferenciji za medije, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) Martina Bienenfeld naglasila je da Advent nudi sve najbolje što Zagreb ima u turizmu, ugostiteljstvu i kulturi te da se i ove godine očekuje rast posjećenosti grada u to vrijeme, tim više što će s 1. siječnjem, dok Advent još traje, postati, kako je kazala, 'srce' Europe.

"Advent će ove godine biti najljepši do sada, a tri glavne teme su Orašar i baština, ekologija i održivost te pristupačnost za osobe sa invaliditetom, u sklopu kojih će primjerice manje i veće skulpture Orašara, koje izrađuje Petar Banda, biti po cijelom gradu, dok će većina ugostitelja umjesto plastike koristiti papirnate čaše, tanjure i slično, a postavit će se i posebne premosnice za lakše kretanje osoba s invaliditetom", istaknula je Bienenfeld.

Najavila je da priredba kao i prošlih godine počinje paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu, te potom programima otvorenja na Zrinjevcu te Tomislavovom trgu, gdje će i ove godine biti Ledeni park sa klizalištem. Prvog dana Adventa, 30. studenoga, posebna svečanost održat će se i u Vili Prekrižje, koja će za publiku biti otvorena i u nekoliko navrata tijekom Adventa, dok će sve ostale lokacije biti otvorene stalno. Tako će adventski program i ove godine biti na Europskom trgu, kod HNK, u kinu Tuškanac, Oktogonu, na Trgu bana Jelačića, gornjogradskom Strossmayerovom šetalištu, u Maksimiru i ZOO-u te drugim lokacijama.

Bienenfeld je izdvojila i bogat glazbeni i koncertni program s naglaskom na klasičnu glazbu, kao i žive božićne jaslice ispred Katedrale i suradnju s brojnim muzejima na prigodnim izložbama, kao i organizatorima humanitarne utrke Zagreb AdventRun.

Podršku i pohvalu organizaciji Adventa na konferenciji za medije izrazio je ministar turizma Gari Cappelli, ističući kako je Zagreb primjer drugima, ali i predvodnik kontinentalnog i cjelogodišnjeg turizma, čime znatno pridonosi ukupnom turizmu Hrvatske.

"Već smo nedavno prešli brojku od 20 milijuna dolazaka turista, a do kraja godine će ih i zbog adventskih događanja po cijeloj Hrvatskoj, ali i predstojećeg predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a biti i više, što će se odraziti i na financijski rezultat turizma koji će biti za 5 do 6 posto bolji od lanjskog", kazao je Cappelli, iznoseći procjene da se na Adventu potroši oko 500 milijuna kuna, te da strani turisti pritom troše i do tisuću kuna dnevno, uključujući smještaj, a domaći oko 250 kuna.

Vjeruje da će Zagreb Advent i predsjedanje Hrvatske EU-om dočekati spreman, kao i njegovih 70 hotela s oko devet tisuća kreveta te još oko osam tisuća u privatnom smještaju.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je da se svake godine povećava broj turista u Zagrebu tijekom Adventa i cijele godine, ocjenjujući da su "za sve to najzaslužniji naši sugrađani, stari šarmeri" kao i njegova politika otvorenosti i sigurnosti grada.