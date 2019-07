Objavljen novi datum za službeni početak "Ljeta na Savi", a Bandić 'sanja' megaprojekt dug 30 kilometara

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Do službenog otvorenja, građane će, kod Hendrixovog i Mosta Slobode, svaki dan zabavljati DJ.

Za ovaj je vikend pripremljen i sportski program. Tako je na Bundeku sutra ujutro pripremljen sadržaj vezan u jahanje konja te igranje odbojke i drugih sportova, u večernjim satima kod Hendrixova mosta planira se grupno vježbanje uz muziku dok će je subota na obje lokacije rezervirana za nordijsko hodanje, rafting i atletiku.

A gradonačelnik je otkrio i svoju viziju cijelog uređenja rijeke - Ovo je uvertira u onaj projekt kojega već vidim, a to je megaprojekt "Zagreba na Savi" s uvertirom Bundeka, ovog malog projekta, "Zagreb Cityja", a onda, jednog dana, od Zaprešičkih vrata do Rugvice, u duljini od 30 kilometara pretvoriti - ove nasipe ukloniti; vratiti i nivelirati priču; napraviti od Save kaskadno četiri hidroelektrane, urediti plovno prostor od Zaprešića do Siska - najavio je Bandić, a prenosi Radio Sljeme.