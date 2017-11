NY Times se raspisao o Titovom Galebu, spomenuli i Hasanbegovića

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

The New York Times piše kako bi najvažniji dio novog imidža Rijeke trebala biti restaurirana brodica Galeb, 80 godina staro plovilo koje je pripadalo Josipu Brozu Titu.



Oko Titovog se nasljeđa spore politički akteri u Hrvatskoj pa nije sigurno hoće li se ostvariti naum onih koji žele restaurirati Galeba i pretvoriti ga u muzej koji će svjedočiti o kompleksnoj povijesti Rijeke, navodi list.



Kranja desnica je protiv projekta te, kako piše The New York Times, žele pokopati Titovo komunističko nasljeđe.



Tito je u svoje vrijeme kod ljudi podjednako izazivao i strah i poštovanje. Mnogi ga opisuju kao heroja antifašističke borbe koji je Jugoslaviju držao na okupu više od 35 godina, međutim drugi ga nikada neće moći vidjeti kao ništa drugo nego komunističkog diktatora koji je sa smrtonosnom silom eliminirao sve svoje neprijatelje, navodi New York Times..



The New York Times vuče paralelu između napora Zlatka Hasanbegovića da izbriše Titovo ime iz udžbenika s debatom oko kipova Konfederacije u SAD-u. Naravno, ne slažu se svi s nacionalističkim idejama koje propagira hrvatska desnica.