Novi zakon o sigurnosti prometa na cestama: Evo što on donosi i zašto ga se mladi vozači moraju pribojavati

MUP je za vrijeme božićnih blagdana uputilo na savjetovanje s javnošću, koje bi trebalo trajati mjesec dana, nacrt prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji bi trebao stupiti na snagu do kraja iduće godine, a koji će donijeti dosta novina za vozače, pogotovo za mlade vozače.

Nacrt nije objavljen na stranicama MUP-a, nego na središnjem državnom portalu e-savjetovanja.



U nacrtu se predviđa ukidanje vozačke dozvole bez mogućnosti ponovnog polaganja ispita sljedeće dvije godine za one vozače koji u dvije godine nakupe 12 negativnih bodova, odnosno devet bodova ako je riječ o mladim vozačima, a predlaže se i uvođenje obveznog liječničkog pregleda za vozače starije od 65 godina te češće upućivanje na izvanredni liječnički pregled, piše Slobodna Dalmacija.



Prijedlogom će se ukinuti nulti tehnički pregled, što znači da na prvi obvezni tehnički pregled vozači neće morati odmah nakon što automobil preuzmu iz autosalona, nego za dvije godine.

Izvnredni lječnički pregledi

MUP je predložio i uvođenje izvanrednog liječničkog pregleda za vozače koji su tri puta u tri godine kažnjeni zbog bilo koje količine alkohola u krvi. Dosad su se na takav pregled, o kojem je ovisilo produljenje vozačke dozvole, slali vozači "uhvaćeni" s više od 1,5 promila.



No, po novom prijedlogu, pregled bi morali obaviti vozači i instruktori vožnje koji su najmanje tri puta u tri godine pravomoćno kažnjeni zbog vožnje pod utjecajem alkohola.



Novost je i to da će u slučaju prometne nesreće građani dobivati na licu mjesta zapisnik s očevida kojim ostvaruju pravo na naknadu štete od osiguravatelja i taj postupak više neće, kao do sada, trajati tjednima, pa i mjesecima. Upravo je duljina trajanja izrade zapisnika s očevida jedan od razloga zbog kojeg se kod građana stvara negativna percepcija o radu prometne policije.

Posebni pravni režim

Zakonom se, ističu, želi redefinirati i pojam "mladi vozač", pod kojeg bi potpadali svi vozači do navršene 24. godine života i svi vozači u prve dvije godine od stjecanja vozačke dozvole.Mladi vozači ne bi imali nikakva posebna ograničenja kao do sada, nego bi se na njih primjenjivala opća pravila koja vrijede i za sve ostale vozače, piše Slobodna Dalmacija.