Novi uređaji: Zbog jedne snimke mogu vas sustići čak tri kazne

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najnoviji, 53 milijuna kuna vrijedan ugovor, donosi važne novosti. Za početak, spomenutim ugovorom osigurana je isporuka 75 fiksnih uređaja za mjerenje brzine i očitavanje registarskih pločica, 150 kućišta za mjerenje brzine, 50 stacionarnih uređaja za mjerenje brzine na tronošcu te 100 ručnih uređaja za mjerenje brzine koji će biti isporučeni u tri godine. Time će se, objavljeno je po potpisivanju ugovora, kapaciteti na spomenutom području povećati za više od 200 posto u odnosu na opremu za mjerenje brzine kojom je policija raspolagala do sada. Uređajima će zaključno s 2020. godinom biti pokriveno svih 20 policijskih uprava, a bit će postavljeni na dionice za koje sigurnosni pokazatelji pokažu da je njihovo postavljanje najpotrebnije.



Sve je to, dakako, jasno kao dan, no ono što vozači trebaju znati jest sljedeće: iako su fiksni, odnosno stacionarni uređaji za mjerenje brzine nabavljeni prije svega s ciljem nadzora brzine kretanja vozila, uz prekršaje ograničenja oni će se moći koristiti i za sankcioniranje nekih drugih prekršaja, poput korištenja telefona za vrijeme upravljanja automobilom ili nekorištenja sigurnosnog pojasa, piše Večernji list. Bit će to moguće zbog toga što će novi uređaji moći snimati u visokoj razlučivosti.



Kako će to točno izgledati u praksi, tek ćemo vidjeti, no prema dosad dostupnim informacijama, čini se da će za sankcioniranje spomenutih drugih prekršaja trebati biti ispunjen osnovni preduvjet, a to je prekoračenje propisane brzine kretanja. Uređaji će, čini se, fotografiju okidati jedino ako se vozilo na određenoj dionici bude kretalo brzinom većom od dopuštene. U tom slučaju iz snimke će se moći razaznati ima li vozač možda istovremeno i telefon na uhu, kao i je li vezan sigurnosnim pojasem.



U slučaju da na snimci – osim brzine – bude zabilježeno još prekršaja, vozač će biti adekvatno kažnjen i za njih, pa bi na svoju adresu mogao dobiti ne jednu, nego i dvije ili čak tri uplatnice.