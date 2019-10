Novi udar na građane: Poskupljenje odvoza smeća i do 1.300 posto za određene kategorije

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Svega godinu dana nakon što je uveden novi sustav obračuna odvoza komunalnog otpada, baziran na količini predanog otpada, Vlada je donijela novu Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadom kojom će odvoz otpada, prema prvim izračunima komunalnih društava, poskupiti za neka kućanstva, ali i dobar dio privrednih subjekata, posebno onih manjih.

Na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike novim izmjenama i dopunama, naime, svi korisnici iz kategorije kućanstava moraju imati istu cijenu obvezne minimalne javne usluge, odnosno takozvani fiksni dio cijene, bez obzira na broj članova kućanstva, zbog čega komunalna društva očekuju da bi više od 60 posto svih korisnika prema ovim izmjenama plaćalo više račune za odvoz smeća.

Istodobno, cijena bi se, u kategoriji kućanstava, smanjila za kućanstva s više članova, piše Novi list.

I dok ministar Tomislav Ćorić smatra kako će uredba dodatno potaknuti i građane i tvrtke da u što većoj mjeri odvajaju otpad, jer se i dalje naplaćuje samo odvoz miješanog komunalnog otpada, komunalci su ostali zatečeni i ogorčeni time što, nakon prošlogodišnje promjene cjelokupnog sustava obračuna odvoza otpada, sada ponovno moraju sve mijenjati.

"Izmjenama i dopunama Uredbe se propisuje da se svi korisnici dijele u dvije kategorije – korisnici kućanstvo i korisnici koji nisu u kućanstvo. Nameće se kategoriji kućanstvo ista cijena obvezne minimalne javne usluge, bez obzira na broj članova u kućanstvu, što je sasvim suprotno onome čemu smo svi težili i mukotrpno radili na tome mjesecima, a to je pravednije plaćanje odvoza otpada za sve korisnike", ističe Jasna Kukuljan, direktorica Čistoće.

Na temu nove Uredbe održana je i koordinacija komunalnih društava s područja Primorsko-goranske županije, na kojoj su sudjelovali direktori crikveničke Murvice, KD Čistoća iz Rijeke, Ponikve eko otok Krk, Ivanj iz Novog Vinodolskog, Komunalac iz Opatije, Dundovo s Raba, Lopar vrutak iz Lopara, KTD Čabar, Komunalne usluge Cres Lošinj s Cresa i Komunalac iz Delnica.

Komunalci su izrazili nezadovoljstvo nametanjem obaveze da ponovno na potpis šalju izjave svim korisnicima, zbog izmijenjenih odredbi, nakon što su to već učinili prošle godine, uz milijunske troškove. Još je, smatraju, gore to što nove izjave korisnicima omogućuju da sami biraju veličinu spremnika, iako su neka komunalna društva već nabavila spremnike za korisnike.

Komunalci upozoravaju da nova Uredba neće pogoditi samo kućanstva, nego u velikoj mjeri i poslovne korisnike, kod kojih će se, ističu, "dogoditi kaos", s izmjenama cijena u rasponu od poskupljenja od preko 1.300 posto do smanjenja cijene od 99 posto.

Tvrtke i institucije, odnosno "korisnici koji nisu kućanstva", novim su izmjenama uredbe svrstani u sedam kategorija, ovisno o djelatnosti, ali ne i veličini svakog poslovnog subjekta. Svi korisnici u podkategoriji moraju imati istu cijenu obvezne minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela računa. To će u praksi značiti da će, primjerice, hotel s 400 soba imati istu fiksnu naknadu kao i hotel s deset soba ili da će škola stranih jezika, s dvije učionice, plaćati jednako koliko i neki fakultet, piše Novi list.

Na sastanku direktora komunalnih društava u Crikvenici su prikazani i izračuni novih cijena za korisnike pojedinih društava. Tako će korisnicima crikveničke Ekomurvice doći do promjene cijena u rasponu od smanjenja cijene za 94 posto do povećanja fiksnog dijela cijene za 1.386 posto. U riječkom komunalnom društvu Čistoća kažu da se za korisnike iz kategorije koja nije kućanstvo promjene fiksnog dijela cijene kreću u rasponu od smanjenja za 99 posto, do rasta cijene za čak 1309 posto.

Na sastanku je zaključeno kako će, na prijedlog KD Ponikve eko otok Krk, zajednički od Ustavnog suda zatražiti za ocjenu ustavnosti odredbi izmjena i dopuna uredbe jer smatraju da su protivne Ustavu Republike Hrvatske i načelima Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Zajednički prijedlog za ocjenu ustavnosti će podnijeti sljedeći tjedan, a Novi list saznaje da o istom potezu razmišljaju i komunalna društva iz Istre, Dalmacije i drugih krajeva Hrvatske.