Novi taksi dolazi na tržište: "Legalni smo, fini i jeftini"

Arhivska fotografija: Ivana Ivanović / Pixsell

Da je živnulo tržište taksiprijevoza u našem gradu zorno pokazuje osnivanje nove druge "Zeleni taksi Splita", čiji bi članovi uskoro trebali početi s vožnjama po splitskim ulicama, piše Slobodna Dalmacija. Radi se mahom o mladim, obrazovanim prijevoznicima koji su na zadnjem natječaju osigurali dobivanje dozvola od Grada za obavljanje taksiprijevoza, te su prije dva dana osnovali spomenuto udruženje kako bi unaprijedili ovu vrstu prijevoza i učinili ga, što je najvažnije, jeftinijim krajnjim korisnicima.

Jurica Prgomet, predsjednik novoosnovane udruge, napominje kako im je krajnji cilj upravo korigiranje cijena, koje bi trebale biti 20 do čak 50 posto niže od postojećih, kojima će biti zadovoljni i prijevoznici i građani Splita.

- Očekujemo da bismo s radom počeli do kraja ove godine, jer sada čekamo rješavanje tehničkih pitanja poput izdavanja i uručenja taksidozvola od strane gradske uprave, koje očekujemo nakon okončanja javnog natječaja i objave liste prvenstva. Izabrali smo ime "Zeleni taksi Splita", s engleskom inačicom "Go green" jer želimo ukazati na činjenicu da su nam vozila većinom novi hibridi, koji su ekološki prihvatljivi. Mi smo novi, mladi taksipoduzetnici koji žele građanima ponuditi kvalitetniji prijevoz, ali i promijeniti imidž koji je do sada pratio splitske taksiste - kazuje Slobodnoj Dalmaciji Prgomet.