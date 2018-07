Novi prostorni plan uvod u gradnju golf terena na Cresu

Investitori su svjesni da uvijek ima protivnika projekta/M. Prpić/PIXSELL

Na proljeće sljedeće godine očekuje se donošenje izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije kojima je predviđen golf na lokaciji Punti Križa na otoku Cresu, projekt u koji ulaže lošinjska Jadranka koji se razvija već nekoliko godina. Javna rasprava nakon predstavljanja prijedloga Prostornog plana krenula je prije desetak dana, a u Jadranci ističu kako su otvoreni za razgovor u kojem su spremni čuti svako razmišljanje te pokazati sve dokumente koji se odnose na projekt, a iza kojih stoje brojni stručni timovi.

"Opsežan projekt golfa na Mataldi razvija se već nekoliko godina, uz poštivanje svih uputa i pravila svih struka koje su važne za realizaciju projekta i njegovu implementaciju u okoliš, ali i uz osiguranu podršku svih zainteresiranih strana. Naime, tijekom cijeloga procesa pripreme projekta vodili smo računa o mišljenju stanovnika i gradskih uprava Lošinja i Cresa, jer nam je iznimno važna njihova podrška, te smo projekt prezentirali pred gradskim vijećem grada Cresa i grada Lošinja, gdje je samo jedan vijećnik bio protiv", izjavio je Sanjin Šolić, predsjednik uprave Grupe Jadranka za Poslovni dnevnik.

Podsjeća kako je zahvaljujući Primorsko-goranskoj županiji i Zavodu za prostorno planiranje završena i strateška procjena utjecaja na okoliš, na kojoj je ukupno radilo više od dvadeset različitih timova kako bi se utvrdila razina zaštite ptica, zmija, leptira, biljaka, voda, svega što postoji na ovom terenu i sada je u tijeku javna rasprava. Projekt predviđa dva championship golf terena s 18 rupa, hotel sa stotinjak soba, 15 do 20 vila s bazenima, heliodrom i malu marinu. Iznimno važnim za projekt u Jadranci drže to što im je glavni partner u projektu Ernie Els, svjetska golf legenda, čovjek koji ima najcjenjeniji projektantski ured za golf terene i radi samo jedan do dva terena godišnje.

"Sama činjenica da je Ernie Els projektirao naš teren će biti poziv za sve velike ljude iz svijeta golfa koji "moraju" doći isprobati teren koji je on napravio. Kada jednom dođu ovdje, vjerujem da će se svatko od njih poželjeti vratiti", ističe Šoljić. Iako je investitor svjestan da će uvijek biti onih koji se s tako opsežnim projektima neće slagati, Šoljić ističe kako je golf vrijednost koja unaprjeđuje ponudu i produžuje turističku sezonu, što je klasičan problem hrvatskoga turizma.

100 ljudi zaposlit će projekt i zaustaviti iseljavanje, kažu u tvrtki

Ujedno, taj projekt će najviše koristi donijeti otočanima, smatraju u Jadranci koja na projektu planira zapošljavanje barem stotinjak ljudi, čime žele i utjecati na zaustavljanje iseljavanja mladih te na povećanje dohotka za cijelu zajednicu. Za sad im je teško procijeniti vrijednost ulaganja, jer se kapaciteti utvrđuju tek tijekom provedbe cijelog procesa koji još traje. U Jadranci ne planiraju dovođenje globalnih hotelskih brendova.

"Grupa Jadranka uspješno posluje na otoku Lošinju već 70 godina, peta je po veličini turistička tvrtka u Hrvatskoj te najveći poslodavac na Lošinju i Cresu. Pod hotelskim brendom Lošinj Hotels&Villas posluju hoteli 4* i 5*, vile i apartmani te restorani na najatraktivnijim lokacijama otoka Lošinja. Ukupno, naši smještajni kapaciteti su više od 3500 gostiju. Golf će značiti daljnje širenje Jadrankinih kapaciteta i neće biti potrebe za dovođenjem globalnih hotelskih brendova", pojašnjava predsjednik uprave.

Rekonstrukcija mreže

Za terene će se koristiti desalinizirana voda

Voda iz Vranskog jezera na kojoj se temelji vodoopskrba cresko-lošinjskog otočja, neće smjeti biti korištena za natapanja golf terena, odnosno za tu namjenu će morati biti korišteni drugi resursi, vjerojatno desalinizirana morska voda. Korištenje vode iz vodovoda bit će dozvoljeno za potrebe rada smještajnih kapaciteta, istaknuto je na tribini prilikom predstavljanja prijedloga izmjena Prostornog plana na Lošinju. Predviđa se i rekonstrukcija vodovodne mreže koja će smanjiti gubitke u opskrbi, a treba donijeti odluku o novim prometnicama.