Novi način obračuna: Evo tko će plaćati manje račune

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Od 1. srpnja građani će dobivati nove račune za odvoz smeća za što je ovih dana suglasnost dao i gradonačelnik Pule Boris Miletić. Tako su nakon mjeseci nagađanja, novi cjenik i novi način obračuna odvoza smeća postali javno dostupni. Direktora Pula Herculanee Igora Starog Glas Istre upitao je za pojašnjenje što će se sve mijenjati u dosadašnjem načinu odvoza smeća i obračunu usluge, kako za obiteljske kuće, tako i za višestambene zgrade, piše Glas Istre.

- Svaka obiteljska kuća do tri stambene jedinice zadužuje posudu koju smatra da je adekvatna količini otpada koju proizvode. U cjeniku smo objavili neke smjernice: za samce: za jednog člana to posuda od 60 litara, za dva člana kućanstva 80 litara, onda 120 litra za dva do pet člana kućanstva i tako dalje. Naravno, svatko procjenjuje svoje potrebe i svoje veličine posude. Postoje i obiteljske kuće s apartmanima koje imaju potrebu za daleko većim volumenom kante i oni će se tome morati prilagoditi. Što se tiče višestambenih zgrada odluka je na razini komunalnih poduzeća u Istri, jer svi imamo slične metode, da se dodjeljuje volumen sukladno broju članova kućanstva. Na adresi postoji određeni broj ljudi koji žive u određenoj zgradi i sukladno prosječnoj dnevnoj potrošnji koja je izračunata na prosječno pet litara po osobi, dodijelit će se ukupni volumen koji će biti raspoređen, opet, proporcionalno broju članova kućanstva. Ne bi bilo pravedno da jedna osoba u kućanstvu plaća kao i ono kućanstvo u kojem su tri, četiri ili pet članova. Pravit će se razlika i u fiksnom i u varijabilnom dijelu.