Novi iPhone stiže u Hrvatsku, evo koliko će koštati

Nakon što je 7. rujna javnosti predstavljen novi iPhone, od danas su predbilježbe za iPhone7 te iPhone7 Plus otvorene u HGSPOT-u.

U ponudi se može pronaći 28 različitih modela, ovisno o količini memorije te boji. iPhone7 dostupan je po cijeni od 6.269,00 kuna za onaj koji nudi 32GB, do 8.129,00 za onaj sa čak 256GB interne memorije. Novi iPhone7 Plus bit će dostupan za 7.419,00 kuna za uređaj s 32GB, pa do 9.269,00 kuna za one s 256GB.

Naravno, ukoliko uređaj kupujete u sklopu pretplate i ugovorne obveze, cijena uređaja će varirati.

iPhone7 i 7 Plus u prodaji će se naći od idućeg petka - 23. rujna.