Nove cijene pisama i novi izračun za pakete

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Hrvatska pošta pojeftinila je slanje u inozemstvo pisama težine od pola do dva kilograma, dok je cijenu pisama ispod 100 grama težine poskupila.

Slanje pisama od 250 do 500 grama jeftinije je osam kuna, ono od 500 grama do kile jeftinije je 19 kuna, a slanje pisama težine od jedne do dvije kile sad je 26 kuna jeftinije.

Istovremeno je cijena pisama do 50 grama poskupila za kunu, a za pisma težine 50 do 100 grama za 80 lipa.

Pošta nije mijenjala cijene slanja paketa, ali je izračun cijene vrijednosti paketa pojednostavila na četiri kategorije.