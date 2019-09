Nova uprava HPB-a počela s radom

Foto: press

U srijedu, 11. rujna 2019. s radom je počela nova Uprava Hrvatske poštanske banke u sastavu: Marko Badurina, predsjednik te Anto Mihaljević i Ivan Soldo, članovi koji će banku voditi sljedeće dvije godine.

Marko Badurina karijeru je započeo 2007. u Volksbanci u Sektoru riznice, a 2012. preuzima funkciju zamjenika direktora Sektora financijskih tržišta u istoj banci koja 2013. postaje Sberbank. U posljednje dvije godine do prelaska u HPB bio je savjetnik Uprave Sberbanke zadužen za razvoj i provedbu strategije u segmentima poslovanja na financijskim tržištima i investicijskom bankarstvu te za unaprjeđenje poslovanja svih segmenata banke s institucionalnim i velikim korporativnim klijentima.

Anto Mihaljević ima 18 godina iskustva u financijskoj industriji od kojih je 14 godina radio u bankarstvu. Gotovo cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Unicredit grupi; u Zagrebačkoj banci na različitim rukovoditeljskim pozicijama te Unicredit Leasingu i Allianzu Zagreb. Od veljače 2019. do prelaska u HPB radio je u Kentbanci na poziciji direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom.

Ivan Soldo od 2005. do 2011. stječe iskustvo u KPMG Croatia, Fima Fas (kasnije Weip Savjetovanje) i Ipreo Ltd (danas IHS Markit) u Beču. Od 2011. radi u Raiffeisen Bank International u Beču gdje je tijekom osam godina napredovao od analitičara banaka i financijskih institucija do izvršnog direktora za upravljanje rizicima financijskih institucija i država te sudjelovao u projektima spajanja.

Dosadašnji predsjednik Uprave Tomislav Vuić i članovi Domagoj Karadjole i Mladen Mrvelj nakon petogodišnjeg mandata odlaze iz HPB-a.

HPB je 6. na rang listi banaka u Hrvatskoj s aktivom koja je 30. lipnja 2019. iznosila 23,2 milijarde kuna i udjelom na bankarskom tržištu od 5,6 posto.