Nova pametna rasvjeta brojit će prolaznike i nadzirati promet, a imat će i videokamere

Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Bit će povezane s centralnim serverom. Točnije, gradskim svjetiljkama upravljat će iz nadzornog centra koji će omogućiti kontrolu nad upravljanjem i regulacijom sustava javne rasvjete. Bit će on povezan i s tzv. smart city uslugom, putem koje će se moći mjeriti onečišćenje i kvaliteta zraka, buka, raspoloživost parkinga, praćenje brojnosti ljudi ili prometa. Uz to, unutar lampi trebali bi biti i pametni senzori, videokamere i ostala tehnologija koja za Zagrepčane zvuči kao daleka budućnost. No, pametni sustav modernizacije javne rasvjete trebao bi se u glavnom gradu realizirati u roku od 15 godina, piše Večernji list.

Barem tako planiraju u gradskoj upravi, čiji je Ured za prostorno uređenje za sjednicu Gradske skupštine predviđenu za četvrtak, pripremio Akcijski plan izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije sustava javne rasvjete. Dio je to projekta obnove rasvjete koji su nazvali RePubLEEc, a koji je sufinanciran iz europskog programa tehničke pomoći ELENA, što je financijski instrument Europske investicijske banke. Plan će tako biti strateški dokument koji bi se trebao slijediti u razvoju sustava javne rasvjete.

– Sukladno Uredbi komisije Europske unije 245/2009, Republici Hrvatskoj zabranjuje se uvoz visokotlačnih živinih izvora svjetlosti i zamjenskih visokotlačnih natrijevih izvora svjetlosti od svibnja 2015. godine, dok se do isteka zaliha dopušta trženje. Prema navedenim podacima, održavanje rasvjetnih mjesta izvedenih sa zamjenskim visokotlačnim natrijevim izvorima svjetlosti bit će otežano, odnosno po isteku zaliha navedeni izvori svjetlosti neće biti dostupni. Prema provedenoj analizi na temelju prikupljenih podataka iz energetskih pregleda, veći broj postojećih svjetiljki (oko 66%) zbog znatne emisije svijetla iznad horizontalne ravnine svjetiljke nije sukladan odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te će se, sukladno odredbama zakona, morati modernizirati u sljedećem razdoblju – ističu u planu, koji obuhvaća i zamjenu 43 posto ukupnog broja svjetiljki, odnosno oko 51.000. Osim toga, trebaju se zamijeniti i dotrajali stupovi javne rasvjete, izmjestiti mjerna polja iz transformatorskih stanica, rekonstruirati dio postojećih ormara javne rasvjete, zamijeniti dijelovi podzemnih vodova...

Plan bi se u sljedećih 15 godina trebao odviti u tri cjeline, a sveukupna investicija iznosi oko 1,1 milijardu kuna. A kako se ne bi trebali pretjerano zaduživati, Grad je osmislio model financiranja, odnosno preporučila ga je, kako su objasnili, baš europska banka koja financira projekt RePubLEEc. Rekonstrukcija javne rasvjete trebala bi se financirati po modelu Ugovora o energetskom učinku. Drugim riječima, sklopit će ugovor s privatnom tvrtkom koja se obvezuje projektirati, financirati i izvršiti sve radove te jamči za ugovorene standarde tijekom trajanja ugovora.