Njemački prljavi dizelaši za istok Europe?

Foto: Thinkstock

Njemački vlasnici starih dizelaša bi trebali dobiti i do 10.000 eura tzv. ekološke premije ako se odluče riješiti svog vozila. Mnogi od tih automobila bi mogli završiti na istoku Europe, između ostalog i u Poljskoj.

Tvrtka za uvoz rabljenih automobila „Global Imports" iz Gdanjska trenutno u ponudi nema automobila s dizelskim motorima. „U posljednje vrijeme se sve manje bavimo dizelašima, šef ih sve rjeđe naručuje", kaže nam jedan prodavač. No on ne isključuje da bi se to moglo promijeniti ako Njemačka uvede tzv. ekološku premiju za starije dizelaše. „Mnogo se o tomu unutar braše trenutno govori", kaže on ali dodaje da se nitko trenutno ne usudi prognozirati što bi promjene u susjedstvu mogle značiti za poljsko tržište rabljenih automobila, piše Deutsche Welle.

Kako pišu njemački mediji, većina starih dizela bi trebala biti poslana na otpad. U zamjenu bi njihovi vlasnici, ako se odluče na kupnju novih, „čišćih" automobila, trebali dobiti premiju koja bi mogla iznositi i do 10.000 eura. Tako barem obećavaju Volkswagen i Audi. BMW, Mercedes i Toyota najavljuju 2.000 eura premije za dizelaše s ekološkom plaketom broj 4, dakle onom kategorijom čiji je opstanak na njemačkim cestama upitan. No ove tvrtke ne namjeravaju uništavati ove dizelaše koji više nisu za njemačko tržište. Tako da bi ovi automobili mogli završiti na istoku Europe, između ostalog i u Poljskoj.

Poljsko tržište automobila je posljednjih godina u stalnom rastu, samo od 2015. do 2016., prema informacijama strukovnih udruga, za čitavih 20 posto. Dvije trećine registriranih automobila u Poljskoj otpada na tržište rabljenih automobila. Više od polovine ovih automobila su stari preko deset godina s motorima koji su daleko ispod današnjih ekoloških standarda. Situacija bi se zbog rasprave oko dizela u Njemačkoj mogla pogoršati. „Pitanje je na koji način će se provesti uklanjanje ovih automobila s njemačkih cesta. Hoće li biti uništeni ili jednostavno prodavani dalje, preko granice", kaže Jakub Farys, predsjednik Udruge poljskih trgovaca automobilima.

On doduše ne vjeruje da će njemački političari zbog kratkovidne predizborne računice zabraniti „prljave" dizelaše koji bi onda završili nekoliko kilometara dalje iz poljske granice. No jedno je sigurno: automobili koji će u Njemačkoj biti povučeni iz prometa bez da ih se uništi će biti vrlo povoljni. I zbog toga, posebice na istoku Europe, vrlo atraktivni. „Sto tisuća dizelaša koji nisu stariji od sedam godina još nisu problem, no milijun starijih modela jest", kaže Farys. Oni ne bi samo oborili cijenu rabljenih nego i novih automobila što bi pogoršalo, ionako nisku, kvalitetu zraka u poljskim gradovima.