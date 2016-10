Nitko se nije javio na natječaj od 44 milijuna kuna

Foto: Thinkstock

Natječaj za nabavu novih automobila za Grad i Holding, koji je krajem travnja bio objavljen, a raspisan i zatvoren 7. lipnja ove godine, nije prošlost. Milan Bandić od nabave novih vozila preko operativnog lizinga nije odustao. Samo je svoj plan odgodio. Do daljnjega! Ili možda amnezije koja mora nastupiti budući da su ga novinari, ali i skupštinari, upozoravali da natječajnu dokumentaciju može zadovoljiti samo određeni proizvođač.



Neće BMW



Još tada, u lipnju, Bandić je odbacio sva nagađanja održavši novinarima bukvicu – nema si u planu nabaviti BMW kako su ga, kaže on, optužili, ali je imao u planu nabaviti, umjesto 99 starih automobila koji su na raspolaganju službenicima Grada, 83 nova, i umjesto dotadašnjih 257 automobila za djelatnike Holdinga, 194 nova vozila. Smanjenim brojem vozila, objašnjavao je tada, planirana je ušteda, a za četiri godine za taj bi se natječaj potrošilo 44 milijuna kuna. No plan nije odgođen zbog ijednog drugog razloga doli onoga koji iznenađuje. I koji se u dugogodišnjem Bandićevom šefovanju nije dogodio. Nitko nije želio operativnim lizingom Gradu ni Holdingu ponuditi vozila! Ili je ipak prava istina ona s početka priče – kada su ga upozoravali da jedan proizvođač može zadovoljiti traženo, ali bi natječaj tada bio “proziran”?



Imaju 40 vozila



– Tijekom otvorenog postupka za nadmetanje nije pristigla nijedna ponuda od potencijalnog ponuditelja pa samim time Zagreb nije bio u mogućnosti odabrati i uspješno zaključiti predmet nabave traženih vozila – objasnili su iz Grada razloge odgađanja. O novom natječaju, kažu, svi ćemo biti pravodobno obaviješteni. Naša sreća. No kamo su nestali automobili Grada koje je prije raspisivanja natječaja Bandić spominjao – onih 99 starih? Zašto pitamo? Jer je Grad u svome odgovoru na naš upit otprije tri dana odgovorio da posjeduju 40 vozila starih 10 godina čiji je trošak održavanja 170 tisuća kuna. Gdje je ostalih 59? Ili su opet novinari pogriješili?