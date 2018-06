"Nitko nije očekivao ovako fantastičan povratak Konzuma"

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Na početku sjednice ministar gospodarstva Darko Horvat pohvalio se nagodbom s vjerovnicima. Rekao je da je ponosan na sve postignuto u procesu restrukturiranja Agrokora, ništa kaže, nije prošlo lako. "U očekivanju ročišta za 4.7. živimo u nadi i uvjerenju da će završiti kako smo najavljivali i očekivali u zadnja 2-3 mjeseca", poručio je.

Donošenje Lex Agrokora spriječilo je gospodarsku katastrofu. To je spriječila Vlada, poručio je ministar gospodarstva Horvat.

"Od jučer je taj naš pravni okvir postao dijelom pravne stečevine EU. Prihvatilo ga je 27 članica. Od sada će u svim državama EU bilo koji postupak koji će biti povezan s imovinom Agrokora voditi se u okviru našeg zakona", rekao je ministar.

Vlada je riješila kvalitetan okvir kako riješiti problem. Sve ostalo je na Trgovačkom sudu, kaže Horvat. "Očuvano je poslovanje i stvoreni su preduvjeti za postizanje nagodbe i oporavak kompanije koja je bila pred potpunim slomom", poručio je Horvat.

Horvat je podsjetio da je tekst nagodbe o kojem će vjerovnici glasovati 4. srpnja dobio podršku vjerovnika koji predstavljaju gotovo 85 posto svih tražbina s pravom glasa. Stoga je pozvao vjerovnike da na ročištu glasuju za predloženu nagodbu.

"Agrokor i njegovi partneri u sljedećem periodu imaju budućnost", ustvrdio je Horvat, dodavši da je ta budućnost sada u rukama vjerovnika te je izrazio uvjerenje da će se nagodba uspješno završiti.

Izvanredni povjerenik Fabris Peruško predstavio je sadržaj nagodbe koja ima nekoliko tisuća stranica, piše N1.

S obzirom na broj kompanija unutar Agrokora, sami vjerovnici su potvrdili model prioritetnog namirenja, kaže Peruško. "Riječ je o fer i pravednom načinu namirenja", istaknuo je Peruško, dodavši da se koristi svugdje u svijetu. Odabir tog modela je bio jedan od glavnih razloga zašto je izvanredna uprava dobila sporove u inozemstvu, naglasio je izvanredni povjerenik.

Svaka tražbina, njih 12 tisuća, prošla je kroz model i izračunat je povrat, objašnjava Peruško.

Ako vjerovnici izglasaju nagodbu, teći će rok za žalbe, kada Trgovački sud odluči, nama je interes da pravomoćnost bude što prije kako bi bili spremni za bolju pregovaračku poziciju oko najstarijeg zajma. Struktura kredita je napravljena da se što prije refinancira, zato nam je u interesu da pravni tijek bude čim kraći kako bi što prije mogli izaći iz procesa izvanredne uprave. Planirana implementacija nagodbe je od 3 do 6 mjeseci", rekao je Peruško.

Naglasio je da je važno pokazati kako smo imali socijalni kapital kako bi se riješila kriza, te da će pozitivan ishod imati utjecaj na daljnje jačanje institucija kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija.

Ročište će se održati u Ciboni, slijedeće srijede. Oko 5700 vjerovnika je prijavilo troškove, o nagodbi bi moglo glasati preko tri tisuće vjerovnika, jer je ostalima dug isplaćen. Pravo glasa nemaju oni koji su u cijelosti namireni i oni u dijelu u kojem su namireni.

Ako se sporazum ne može postići s vjerovnicima koji se žale, o tome će odlučivati na ročištu. Za glasanje je napravljena posebna aplikacija, naglasila je zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber.

Weber se pohvalila snažnim i brzim oporavkom Konzuma te s poslovanjem koje je iznad planiranog. "U svibnju je prihod Konzuma veći za gotovo osam posto, a marža je skočila za 16 posto te je umjesto planiranih 125 milijuna kuna dosegnula 150 milijuna kuna. To je izravna posljedica profitabilnijeg poslovanja, pri čemu s tržišta dobivamo informacije kako je naša konkurencija iznenađena snažnim i brzim oporavkom Konzuma. Doista mislim da nitko nije očekivao takav fantastičan povratak", zaključila je Weber

Predsjednik Odbora Darinko Kosor iz HSLS-a pitao je predstavnike izvanredne uprave o činjenici da se Adris protivi predloženoj nagodbi.

"Adris je imao isti tretman kao svi vjerovnici. Svaka tražbina ima isti tretman i razlog za manji povrat je jako puno tražbina, a možda su neki drugi vjerovnici imali bolje osiguranje za svoj povrat. Adris je izabrao pravni put i krenuo u osporavanje obveznica. Nije jedini, to je napravila i Alka. Alka je svoj problem riješila s bankama i maknut će do kraja tjedna svoja osporavanja Vjerujemo da će s Adrisom doći do dogovora i da će skinuti to osporavanje, te da će malo bolje proći", rekao je Fabris Peruško.

MOST-ov Tomislav Panenić kaže da je na ročište pozvano jako puno vjerovnika, ali samo mali broj njih ima dovoljan dug za prevagu u odlučivanju, ostali po njemu služe kako bi dali legitimitet nagodbi. Zanima ga kako je došlo do prevrata i dogovora s ruskim bankama te misli da se stječe dojam kako je dogovor postignut na visokoj političkoj razini.Ključnu riječ su, smatra Panenić, preuzeli premijer i veleposlanici. Zanima ga i zašto premijer na sastanke nije pozvao ministra Horvata.

Izvanredna uprava je ta koja vodi postupak, kaže Peruško i dodaje da su imali redovan kontakt s premijerom i ministrom gospodarstva, ali da se oni nisu miješali u postupak. Kaže da ne razumije zašto se onda spominju sastanci premijera.

"Što se tiče Sberbanke, tu se radi o poštivanju pravnog reda. Oni su imali najbolje osigurane tražbine. 11 kompanija su bili jamci. Slično je bilo i s vlasnicima obveznicima. Imali su najveći povrat, ali bili su i najviše izloženi. "Iz svake kompanije su dobili mrvicu, imali su jamstva u puno kompanija i iz svake su dobili neki povrat. Ne radi se o ruskoj banci, nego o poštivanju reda. Nekome jamči 11 kompanija, nekome jedna ili dvije", rekao je Peruško.

Ministar gospodarstva Horvat odbacio je tvrdnje da hrvatsko zemljište ide u ruke strancima. "Nema rasprodaje, nema pogodovanja, nego će se pod istim uvjetima koncesije zrcalno prebaciti na nova društva", rekao je Horvat. Osvrnuo se i na zaštitu radnih mjesta rekavši da ne može naći adekvatnu radnu snagu za turističku sezonu. "Nema dugova za koncesije", rekla je Irena Weber i dodala da članak o Izvanrednoj upravi omogućuje prebacivanje koncesije.