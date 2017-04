Nitko iz Hrvatske u igri za 133 mil. eura?

Tko će dobiti europski novac trebalo bi se saznati u listopadu/FOTOLIA

Europska komisija objavila je kako se na natječaj za promociju i marketing poljoprivrednih proizvoda, koji je otvoren početkom godine, prijavilo više od 200 projekta, a za ovaj program Unija je izdvojila čak 133 milijuna eura.

No, dosad se na nekoliko takvih natječaja u sklopu programa 'Enjoy, it's from ...