Niste još stavili zimske gume? Načekat ćete se do slobodnog termina

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Mnoge vulkanizere ovih dana nemoguće je dobiti na telefon. Cijena izmjene guma minimalno je 180 kuna.

'Ovih dana je kod nas ludnica. Svi bi da im zamjenimo gume isti tren. Pokušavaju sve, čak i na prevaru pa tvrde da su imali termin ili bacaju ključeve i ostavljaju aute. Neka se strpe, nije snijeg na cesti da se ne može voziti', rekli su u vulkanizerskoj radionici u Zagrebu za 24sata.

Dodali su da, sad kad je gužva, ni cijena nije bitna, glavno da gume zamijene odmah.

- Nismo mi krivi što gume nisu prije promijenili, neka sad ne stvaraju nervozu. Pojedine mušterije upozoravao sam da ranije promijene gume. No nisu htjeli jer je još bilo toplo tvrdeći da će im se zimske gume istopiti na toplom. A onda ih voze do lipnja. No bilo je i savjesnih koji su stavili zimske gume krajem listopada i sad su mirno dočekali ovaj snijeg - napominje vulkanizer.

U ponedjeljak i utorak bilo je jako teško dobiti na telefon vulkanizere. Naime, u Autoklubu Siget rekli su da je prvi slobodan termin 28. prosinca te dodali da se slično čeka i u ostalim autoklubovima, no da to ovisi i o veličini kluba.

Za zamjenu guma kod nas se treba naručiti mjesec, mjesec i pol unaprijed - rekli su u Autoklubu Siget. Naime, članovi HAK-a, ovisno o modelu članstva, imaju pravo na jednu ili dvije besplatne zamjene guma. No pri naručivanju u AK Siget rekli su da se jednako čeka na red bilo da se plaća ili je zamjena besplatna.

U manjim gradovima se ne treba naručiti. U Bjelovaru su jučer ujutro već i prije 8 sati bile kolone pred vulkanizerskim radionicama.