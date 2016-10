Nije teško baviti se turizmom u Zagrebu, on je grad bez konkurencije

Foto: Borna Filić / Pixsell

Novi je hrvatski ministar turizma Gari Cappelli, gradonačelnik Malog Lošinja i predsjednik tamošnje turističke zajednice. Ispravno je postupio Plenković odabravši Cappellija prije Martine Bienenfeld, šefice zagrebačke Turističke zajednice. Za mene je razlog jednostavan. Iako se ne može osporiti kako Zagreb iz godine u godinu napreduje u broju turista i noćenja, činjenica je da Mali Lošinj ima mnogo jaču konkurenciju. Odnosno, možda je bolje reći kako je Zagreb uopće nema. I to ne samo u Hrvatskoj već i u ovom dijelu Europe. Često se čuju komplimenti kako je metropola u cijelosti sačuvala svoj srednjoeuropski duh, koji je drugdje već pomalo i zaboravljen. Ostvaren je u njoj mnogima očito neodoljivo zanimljiv spoj prošloga i sadašnjega, otkriven je Zagreb mnogima kao biser srednje Europe.



Je li posao turističke zajednice onda teži u Malom Lošinju ili Zagrebu? Lakše je to u Zagrebu, pogotovo kada postoji tako snažna i ambiciozna privatna inicijativa u ugostiteljstvu i turizmu. Brojni novi inovativni lokali, hosteli, nevjerojatno bogata gastronomska ponuda, koja jača gotovo svakog dana, festivali, u Zagrebu unatrag nekoliko godina ima doista svega, i to praktično iza svakog ugla. Sve to jedno po jedno zaslužilo je posebnu pozornost jer riječ je o nečemu po čemu se Zagreb iznimno lako može predstaviti na više različitih načina. Jer u njemu žive najkreativniji ljudi. Nije teško promovirati kada imaš što i kada se po tome znatno razlikuješ, a k tome imaš i pozamašan budžet da to napraviš kako spada. Pogotovo jer turistički bum grada podno Medvednice traje barem pet godina. Neosporno je proglašenje Zagreba kao najbolje adventske destinacije zasluga i Turističke zajednice.



No, s obzirom na sve izrečeno, možda smo mogli očekivati nagradu i za još ponešto, poput proglašenja za najbolju ljetnu kontinentalnu destinaciju. Današnji Zagreb u tome nema premca, i to ne samo u Hrvatskoj.•