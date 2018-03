Ni dana na burzi: Do posla dolaze i prije nego što dobiju diplomu

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Dok se mnoga visoka učilišta ne mogu pohvaliti visokom stopom zapošljivosti svojih bivših studenata, to polazi od ruke Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, čiji diplomandi posao pronađu i prije no što im bude uručena diploma, a na burzi rada često gotovo da ne provedu ni dana.

Kako piše Glas Slavonije, sredinom veljače Odjel je promovirao 48 magistara matematike i magistara edukacije matematike i informatike, od kojih su čak 43 u trenutku promocije već bila zaposlena, i to u Hrvatskoj. Većina njih, osim u školstvu, zaposlena je, redom, u IT tvrtkama, bankama i osiguravajućim društvima, a nekoliko ih je postalo zaposlenicima Odjela za matematiku. Upravo u tim sektorima studenti obavljaju stručnu praksu, koja ih nerijetko dovede do stalnog zaposlenja.

- Prema statistikama Odjela, od trenutka diplomiranja do pronalaska posla obično ne prođe više od tri mjeseca. U pravilu, tri mjeseca od diplomiranja svi su zaposleni. Pritom treba naglasiti da se zbog velike potražnje magistri matematike smjera Matematika i računarstvo najčešće zapošljavaju već krajem studija - riječi su prof. dr. sc. Kristiana Sabe, pročelnika Odjela, koje svaki maturant naklonjen matematici i informatici treba čuti. Podatak je to pozitivno iznenađuje, s obzirom na dugogodišnji ozbiljni društveni problem - nezaposlenost visokoobrazovanih mladih zbog neusklađenosti studijskih programa i potreba tržišta rada.