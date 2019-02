Nezaposleni i mladi do 29 mogu graditi poduzetnički ‘most prema uspjehu’

FOTO: PD

Program će se provoditi od 4. ožujka do 18. travnja 2019. u dvjema grupama po 20 sudionika u Zagrebu, a rok za prijave je petak, 1. ožujka 2019. do 17 sati. Radionice su dvaput tjedno u uredu udruge O.A.ZA. i Centru za mlade grada Zagreba. Uz pomoć dvojice trenera, Filipa Brničevića i Roberta Rosandića, polaznici će saznati što to zapravo znači biti poduzetnik, zašto je važno poznavati svoje strasti, talente i tip osobnosti, kako se poslovno pozicionirati na tržištu, zašto je društveno poduzetništvo važno za razvoj društva i koje su navike korisne društvenom poduzetniku. Metode kojima se služe su prezentacije, simulacije, gostovanja, mentorstvo i slično, a radionice su za mlade od 18 do 29 godina – studentima, nezaposlenima i osobama koje nisu zaposlene ugovorom o radu ili djelu.

Dosad je u programu Most prema uspjehu sudjelovalo više od 300 korisnika od kojih 77 posto stečeno znanje primjenjuje u praksi. Njih čak 80 posto je osvijestilo vlastitu društveno poduzetničku ideju, a 38 poduzeća je trenutno u fazi razvoja. U pitanju je projekt koji se provodi u partnerstvu s Udrugom Studio B iz Nove Gradiške, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.