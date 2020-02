Nevjerojatno za hrvatske prilike: Tek mu je 19 godina, a u vlasništvu ima čak tri tvrtke

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Ima devetnaest godina, student je druge godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u vlasništvu ima čak tri tvrtke. Iako zvuči nevjerojatno, pogotovo za hrvatske prilike, za Nikolu Zeca život u kojem igra uloge studenta i poslovnjaka uobičajena je svakodnevica. Štoviše, Nikola Zec iza sebe ima već dvogodišnje poduzetničko iskustvo, jer prvu je tvrtku pokrenuo u srednjoj školi, a ona mu je donijela i status jednog od najvećih uvoznika grickalica na balkanskom području. Kako piše Glas Istre, te svoje uloge igra toliko dobro da je i dobitnik nagrade "Inspire 2030" za najutjecajnijeg mladog poduzetnika u dobi do 30 godina, a to je, kaže Nikola, tek jedna od nagrada koju je do sad osvojio.

- Student sam Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, direktor i osnivač startupa WorldFood Box i Gooders News te agencije za poduzetničko savjetovanje Nikola Zec Business. Prvu tvrtku koju sam pokrenuo je WorldFood Box još u srednjoj školi, a trenutačno smo najveći uvoznici strane hrane, odnosno slatkiša i grickalica na balkanskom tržištu. Uz WorldFood Box, trenutačno radim i na pokretanju prve medijske kuće za pozitivne vijesti u Hrvatskoj pod nazivom Gooders News s kojom želim promijeniti način komuniciranja medija s javnošću. Gooders News s pripremama i radom započela je još u svibnju prošle godine, a javnosti smo se prvi put predstavili početkom listopada s ciljem širenja pozitivnih vijesti i promoviranja pozitivnosti kroz humorističan sadržaj. Kroz Gooders News želim informirati javnost o bitnosti pozitivnog razmišljanja i očuvanju mentalnog zdravlja, priča Nikola.

Na taj se iskorak, dodaje, odlučio zbog poražavajućih rezultata istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojoj će depresija postati drugi svjetski zdravstveni problem. Nakon što je proveo vlastito istraživanje tržišta, došao je do zaključka da konstantan pritisak negativnih vijesti izrazito negativno utječe na mentalno zdravlje čitatelja, piše Glas Istre.

- Naš cilj nije manipulirati sadržajem radi stvaranja lažnog osjećaja pozitivnosti, već nam je cilj kvalitetnim zabavnim, humorističnim i pozitivnim sadržajem promijeniti svakodnevicu i način razmišljanja hrvatske javnosti. Isto tako, smatramo da su mediji s negativnim vijestima još uvijek izrazito bitni radi poticanja na promjenu što definicija medija i je, no smatramo da u moru negativnih vijesti treba postojati i pozitivan sadržaj koji će stvoriti određeni balans. Želja nam je odmaknuti se od klasične komunikacije medija s javnošću i na tržište Hrvatske donijeti poslovni model koji je u sličnom, video- obliku već prepoznat u svijetu. Svoje poslovanje žele razvijati bez kontroverznih članaka i svojim čitateljima pružiti humorističan i informativan sadržaj u potpuno drugačijem obliku od već poznatog, objašnjava Nikola Zec.