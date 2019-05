Nevjerojatna birokratska prepreka: Projekte vrijedne više od dvije milijarde kuna mogao bi zaustaviti - pravilnik

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Dva velika projekta, vrijedna više od dvije milijarde kuna, čija je gradnja planirana u Osijeku - Gospodarskog centra u sastavu kojega će biti sajamski prostor koji bi zajedno trebali graditi Grad i Osječko-baranjska županija te Kliničkog bolničkog centra Osijek - mogao bi zaustaviti jedan pravilnik, piše Glas Slavonije.

Točnije Pravilnik o natječajima s područja arhitekture urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, čije se odredbe primjenjuju na zgrade površine veće od pet tisuća kvadrata javne i društvene namjene, što je ugrađeno u GUP Osijeka.

Pravilnik nije sporan u cijelosti, jer on propisuje način provedbe natječaja, no sporno je, kažu Glasu Slavonije u Osječko-baranjskoj županiji, to što je izišao iz okvira nadležnosti i uvjetovao u više odredbi da se posao izrade glavnih i izvedbenih projekata mora ugovoriti s onim tko je dobio prvu nagradu pri odabiru najboljeg idejnog rješenja neke zgrade. Idejno rješenje, ističu u Županiji, nije ni izbliza isto što i glavni i izvedbeni projekti. A na taj detalj u pravilniku u Osječko-baranjskoj županiji ukazuju kao velik problem, jer drže da bi se kod ugovaranja praktično neposrednom pogodbom izrade projektne dokumentacije za javne investicije, poput ova dva spomenuta, u kojima sudjeluje i Županija, izbjegao otvoreni postupak javne nabave. Ova odredba iz ovoga pravilnika na vidjelo je izišla i pojavila se kao prepreka u slučaju Gospodarskog centra u Osijeku. Gospodarski centar trebao bi imati površinu od oko 50 tisuća četvornih metara i njegova bi vrijednost mogla dosegnuti 300 milijuna kuna.

Za Gospodarski centar trebao bi biti izrađen natječajni elaborat u skladu sa spomenutim Pravilnikom prema kojem se u elaborat mora ugraditi i odredba o neposrednom ugovaranju glavnog i izvedbenog projekta, jer u suprotnom neće dobiti suglasnost HKA-a. Kada takva odredba, prema kojoj se s autorom najboljeg idejnog rješenja ugovara izravno izrada glavnog i izvedbenog projekta, uđe u natječajni elaborat, koji usvaja pojedinačno za svaki projekt Gradsko vijeće Osijeka, onda je to obvezujući dokument u daljnjoj proceduri. Pravilnik je donijela Hrvatska komora arhitekata i njega se praktično moraju pridržavati svi arhitekti, jer je članstvo u HKA-u za sve arhitekte obvezujuće, a nepoštivanje Pravilnika za posljedicu ima stegovne mjere.