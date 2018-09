Bolnica objavila nesvakidašnji oglas za posao

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

U moru uobičajenih ponuda studentskih poslova, poput onih za konobare, prodavače, agente u pozivnim centrima, na stranicama osječkog Studentskog centra, odnosno servisa, ističe se oglas KBC-a Osijek, koji već početkom listopada želi angažirati veći broj redovitih studenata za obavljanje težih fizičkih poslova u bolnici. Kako piše Glas Slavonije, traži se petnaestak studenata koji će kroz duže razdoblje raditi kao nosači i vozači bolesnika i umrlih u krugu bolnice; s ekipom majstora na održavanju, čišćenju i prenošenju materijala; na poslovima utovara i istovara u skladištu arhive, u praonici rublja, a prema potrebi i u kuhinji.

​Osječki će KBC studentima za ove teže fizičke poslove platiti 23 kune po satu. Studenti će raditi osam sati dnevno, najčešće u prvoj smjeni od 8 do 14 sati, no, od njih se očekuje fleksibilnost, pa mogu raditi i u poslijepodnevnim i noćnim satima u redovnom radnom vremenu KBC-a od 0 do 24 sata. Osim toga, studenti će se raspoređivati na radno mjesto prema potrebi, što znači da mogu raditi na više poslova iz oglasa, a ne samo na jednom. Nesvakidašnji je oglas komentirao rukovoditelj Studentskog servisa Tihomir Milinović. Kaže da je zapravo riječ o već dobro uhodanoj praksi.

- Studenti te poslove rade već gotovo tri godine, a kako velik broj njih zbog završetka studija uskoro gubi pravo na rad, tako i prestaje raditi, pa KBC sada popunjava upražnjena mjesta. Zapravo smo jako zadovoljni interesom – kaže Milinović.