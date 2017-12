Nepristojni zastupnici u Saboru biti će novčano kažnjeni

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Najzanimljivija novina Pravilnika o radu Sabora bi trebala biti novčano kažnjavanje nepristojnih zastupnika. Oni koji bi vikali i vrijeđali druge tako bi za takvo ponašanje najprije “zaradili” opomenu, a ako to ponove, bili bi kažnjeni i novčano. U prvim raspravama o toj temi razmišlja se o kaznama između pet i deset tisuća kuna, piše Glas Slavonije.

Kako se pokazalo da su zastupnici najosjetljiviji upravo na svoj džep, to naizgled djeluje kao dobra mjera. Pitanje je samo tko bi bio taj koji bi odlučivao o tome tko je “zaslužio” takvu kaznu jer ako to budu predstavnici vladajućih koji vode sjednice, nije teško pretpostaviti da bi među kažnjavanima, bez obzira na to tko više galamio, češće bili predstavnici oporbe.

Iskustvo govori da bi jednakost, sukladno dosadašnjoj praksi, tu bilo gotovo nemoguće ostvariti jer se gotovo svi koji vode sjednice u spornim situacijama prisjete kojoj stranci pripadaju, pa sukladno tome i pokušavaju rasplesti svađu, a i prijete sankcijama.