Nepokriveni minus Peveca od 17,7 mil. kn

Prodajni centar Peveca/Miranda Cikotić/PIXSELL

Pevec je za 12. lipanj sazvao skupštinu dioničara koja bi za mnoge mogla biti 'hladni tuš' jer je unatoč odličnom lanjskom poslovanju neto dobit tvrtke prepolovljena, odnosno manja je za 48% u odnosu na 2015. te iznosi 12,5 milijuna kuna.

Prema riječima predsjednika Uprave Peveca Jurice Lovrinčevića na to je najviše utjecaja imao ispravak prethodnog razdoblja, pa stoga on predlaže dioničarima da se dobit rasporedi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina. No i nakon 'akcije' raspoređivanja dobiti iz 2016. Pevecu će još uvijek ostati gubitak od 17,7 milijuna kuna, potvrdio nam je Lovrinčević. O lanjskim financijskim rezultatima iz Peveca je jučer stigao prvi izvještaj po kojem je na temelju nekonsolidiranih revidiranih podataka ostvareno 19%-tno povećanje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, tj. lani je prihodovao 1,4 milijarde kuna. Pritom glavnu polugu rasta prema strukturi prihoda čine prihodi od prodaje koji su premašili 1,3 milijarde kuna, što predstavlja rast od 18% u odnosu na 2015.

Lovrinčević Da se preneseni gubitak knjižio u 2015. rezultat te godine bi bio gubitak od 42,7 milijuna kuna.

Kako iz toga proizlazi da je 2016. praktički najbolja godina za Pevec nakon završetka stečaja otvara se pitanje zašto se to neće pozitivno reflektirati i na rezultat. Razlog je, tvrdi Lovrinčević, što je Uprava morala u rezultatima poslovanja Peveca za 2016. pokazati svim dionicima jasne i nedvosmislene podatke koji se u prethodnim godišnjim financijskim izvještajima nisu vjerodostojno objavljivali. "Zbog ispravka prethodnog razdoblja od 66,8 milijuna kuna u bilanci, rezultat je prepravljen te preneseni gubitak iznosi 30,31 milijuna kuna. Da se navedeno knjižilo u 2015. rezultat te godine bi bio gubitak od 42,7 milijuna kuna", kaže Lovrinčević dodajući i kako je gubitak u 2016. nakon pokrića iz zadržane dobiti oko 17,7 milijuna kuna.

Neslužbeno se doznaje da su najveća stavka rezervacije na ime sudskih sporova koji su u tijeku - ukupni iznos prelazi 90 mil. kuna, a koje nisu knjižene. Kod toga je trenutno nejasno uključuje li to i sporove za koje je usvojenim stečajnim planom predviđeno namirenje u slučaju da ih Pevec izgubi kroz sudjelovanje u kapitalu. Za razliku od toga u prošlogodišnji rezultat ne ulazi i višemilijunski trošak PDV-a za centar u Slavonskom Brodu i zateznih kamata koji je država ovršila od Peveca, a slučaj se tiče Hypo banke.

"Zbog nezakonitih radnji bivšeg predsjednika uprave Darka Šketa i bivšeg člana Uprave Hypo banke Braneta Golubića Pevec je u ovoj godini platio državi preko 30 milijuna kuna PDV-a i zateznih kamata. Protiv Addiko banke pokrenuli smo sudski spor i zatražili od Porezne uprave sudjelovanje u poreznom postupku koji se vodi protiv banke", kaže Lovrinčević navodeći i da je "zbog brojnih malverzacija u poslovanju Darka Šketa poduzetih na štetu Peveca dioničarima predložen prolongat izlaska na uređeno tržište najkasnije do 1. lipnja 2018., no dioničari će kaže na Glavnoj skupštini donijeti svoju konačnu odluku. S druge strane, kompanija je 2016. imala investicije u vrijednosti 77 mil. kuna od čega 87% iznose ulaganja u kupnju nekretnina, 3% u opremanje novih prodajnih centara, 5% su bila materijalna ulaganja u postojeće centre, te 4% investicija u informatizaciju i unapređenje procesa. Sve investicije realizirane su vlastitim sredstvima.