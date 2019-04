Neočekivan potez hrvatskog proizvođača namještaja

Foto: promo

Prostoria u suradnji s našim priznatim dizajn kolektivom Numen/For Use hrabrim pristupom želi privući pažnju i povećati već sada zavidan izvoz.



U njihovoj se sofi sjedi u uredu francuskog premijera, njihovim su foteljama opremljeni Starbucks u Milanu, zračne luke u Švicarskoj, Rusiji i Izraelu, uredi Microsofta te hoteli od Singapura do Finske. Osvajaju međunarodne nagrade i prisutni su na prestižnim lokacijama od New Yorka do Pariza. Najuspješniji hrvatski proizvođač vrhunskog namještaja Prostoria zapošljava preko 180 radnika u Svetom Križu Začretje, a ovu brojku planiraju povećati za pedeset posto u sljedeće dvije godine, fokusirajući se prvenstveno na izvoz.



Pritom im je najvažniji alat nastup na međunarodnim sajmovima namještaja na kojima su redovito prisutni. Idući tjedan se tako predstavljaju na onom najpoznatijem, Salone del Mobile u Milanu, i to neočekivanim pristupom koji se razlikuje od dosadašnjih. Umjesto izlaganja čitave kolekcije, što je običaj proizvođača u takvim prilikama, naša se Prostoria odvažila u 200 kvadrata izložiti dvije sofe koje, kako kažu, odudaraju od trenutnih komercijalnih trendova. I sofe i izložbeni prostor dizajnirao je hrvatski kolektiv svjetskoga glasa Numen/For Use.



Nakon početnih uspjeha sa sofa-bedom Revolve, kultnim Polygonom i Trifidaeom te nizom drugih nagrađenih projekata, ovime je suradnja Prostorije i dizajnerskog studija Numen/For Use dostigla novu razinu. Široj javnosti možda poznatiji po atraktivnim prostornim instalacijama, kao što je ona nedavno realizirana na Tjednu mode u Londonu za Anyu Hindmarch, Numen/For Use su od Prostorije dobili odriješene ruke za dizajn cjelovite prezentacije na razmeđu eksperimentalne arhitekture i dizajnerskog namještaja.



„U Milanu predstavljamo dva nova sistema ojastučenog namještaja, Lowlife i Loop. Oba su projekta, na neki način, nastala na istraživanju potencijala novog čitanja koncepata neformalnog prostora i nekonvencionalnih društvenih odnosa koji su karakterizirali supkulturne pokrete šezdesetih godina dvadesetog stoljeća“, pojašnjava dizajner Nikola Radeljković iz kolektiva Numen/For Use.



Lowlife je modularni sustav koji kombinira različite visine naslona s tri različite dubine sjedenja omogućujući potpuno prilagođeno iskustvo opuštanja. Blago zaobljeni rubovi modula poprimaju pulsirajuće i dinamične oblike obogaćene glatkim, futurističkim prizvucima. Loop je modularni sustav koji unutrašnjost pretvara u udoban krajolik. Kontinuiranim slijedom sjedećih modula i taburea nastaje mekani reljef površina prikladnih za opuštanje, dokoličarenje te nove načine života i druženja.



Uz to, Prostoria je jedan od deset odabranih globalnih proizvođača namještaja s ekskluzivnim pravom korištenja novih tkanina apsolutnog svjetskog lidera u proizvodnji dekorativnih tkanina, danskog Kvadrata. Tako će Prostorijini noviteti biti predstavljeni u tkaninama Rafa Simonsa, umjetničkog direktora Jill Sander, Christian Diora i Calvin Kleina.



„Oba sistema koja predstavljamo u Milanu karakteristična su po niskom sjedenju koje je trenutno slabije zastupljeno. Time želimo izaći iz sigurne zone, napraviti nešto manje komercijalno te se nadamo istaknuti iz mase, privući novu publiku i inspirirati arhitekte i dizajnere interijera“, ističe arhitektica Biljana Angelovski iz Prostorije.

• Prihodi u 2018. - 76.100.000 HRK

• Od toga 70% izvoz

• Ulaganja u proizvodnju u 2018. - 20.660.000 HRK.

• Broj zaposlenih 184

• Kolekcija sadrži 32 obitelji proizvoda

• Zastupljeni na svim kontinentima u preko 60 zemalja

• Nagrade:

• 3 x Red Dot

• 4 x German Design Award

• 4x Interior Innovation Award

• 4x Golden Key Award

• 1x IF Design Award

• 1x Big See Award