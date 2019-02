Nema više besplatnih plastičnih vrećica, bez plaćanja samo one najtanje

Foto: Getty Images

Nema više besplatnih plastičnih vrećica ni na tržnici ni u mesnici ni u ljekarni jer od 1. siječnja na snazi je pravilnik prema kojem se sve vrećice - osim onih najtanjih koje odmah pucaju - moraju naplaćivati.

U pravilniku o ambalaži s početkom godine piše da prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu, a na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje potrošačima istaknuti vidljivu obavijest "vrećice koristite štedljivo".

Mjesec i pol dana kasnije - prodavači i dalje po starom. Ali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je optimističan, piše RTL.

"Naš dugoročni plan je jasan, mi želimo Lijepu našu učiniti još ljepšom... U tom smjeru idu sve naše akcije u posljednjih godinu dana."

Plastične boce su u Hrvatskoj "riješene" povratnom naknadom od 50 lipa, ali kada su u pitanju besplatne vrećine i kada nema 50 lipa u igri - ne marimo toliko pa strašne brojke kažu da svaki hrvatski građanin godišnje potroše 400 plastičnih vrećica, a ukupno ih se upotrijebi oko 8.000 tona.

Europska unija želi da se do kraja 2019. potrošnja smanji na najviše 90 vrećica po osobi, a do 2025. na najviše 40 vrećica - dakle 10 puta manje nego sada.

''Proizvodnja se već smanjila i naravno da će još. Čim nešto morate platiti, a do jučer ste imali besplatno - logika govori da se mora smanjiti'', kaže Kruno Horvatiček, proizvođač plastičnih vrećica, koji sa svojih 12 zaposlenih proizvodi plastične vreće i vrećice za cijelu Europu. Po njemu je ovaj novi pravilnik promašio metu:

''One koje najviše zagađuju, one koje lete po nebu i kače na grane - to su one najtanje. A one koje ste i prije plaćali posvuda, te se ionako koriste više puta, na kraju krajeva i za bacanje smeća, e te nisu zagadile mora i jezera'', tvrdi Horvatiček.