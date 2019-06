Nema tko čistiti apartmane: 'Gotovo me preklinju da dođem i nude višu cijenu'

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I ove se godine kao najslabija turistička karika pokazao nedostatan broj radnika, prije svega kuhara i konobara te pomoćne radne snage, sobarica i čistačica, piše Glas Istre.

A ove posljednje, čistačice, traže se kao spasonosan lijek, za čišćenje apartmana i soba u privatnom smještaju.

Vlasnici privatnih smještajnih jedinica bez pogovora će njihovu uslugu platiti na području Umaštine i Novigrada od 50 do 70 kuna i biti presretni što su našli povjerljivu i marljivu osobu na koju mogu računati prilikom smjene gostiju pa čak i kada ih nazovu u nepredvidivim situacijama.

'Živjela sam u Bosni do Domovinskog rata, a onda se doselila u Zagreb. Pravo na bosansku mirovinu još nisam ostvarila pa čistim stanove i urede u Zagrebu. Tamo je cijena čišćenja 30 kuna po satu, a za najluksuzniji stan mogu dobiti 40 kuna po satu, dok se za urede u većini slučajeva plaća 30 kuna. Na Jadranu je drugačije, ali treba uzeti u obzir i činjenicu da su i troškovi života znatno skuplji, a da ne uspoređujem cijene na tržnici. Godinama pomažem pri čišćenju apartmana istim osobama, ali iz godine u godinu je sve više zahtjeva drugih da im pomognem održavati i čistiti apartmane. Gotovo me preklinju i nude višu cijenu, ali ne želim se pretrgnuti. Do sada sam angažirana u sedam apartmana i to je previše. Još prije tri godine se usluga čišćenja kretala između 30 i 40 kuna, a danas se penje bez problema do 70 kuna. Tako da sam ove godine pozvala prijateljicu iz Srbije na ispomoć koja si trenutačno sređuje potrebne dokumente za rad u Hrvatskoj, govori o sebi Milena, gospođa u ranim šezdesetim godina.

Istra je prošle godine zabilježila povećanje privatnog smještaja za 10 posto prema podacima županijske Turističke zajednice. Najviše u Puli koja je zadnjih nekoliko godina čak udvostručila broj apartmana. Lani do rujna u tom je gradu zabilježen najveći porast broja smještajnih kapaciteta, i to za 16 posto. U Rovinju i Medulinu je zabilježen rast od osam posto te Poreč s pet posto isto koliko Novigrad i Umag.

Iz Turističke zajednice Umag Milovan Popović javlja da je od 1. do 11. lipnja ostvareno 26.500 dolazaka što je 15 posto više nego lani i 103.000 noćenja, za 10 posto više u odnosu na isti period lani.