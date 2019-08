Nekretninski bum najviše bildao prihode, ali show je na listi onih s rekordnim skokom prihoda ukrala jedna ribarska obitelj

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Lista najbržerastućih tvrtki možda je i najdraža za promatranje, jer kroz nju se mogu razabrati i neki novi, budući veliki igrači koji će se jednom naći na listi 505 najvećih. Treba, naravno, biti iskren i priznati da se u pravilu pojavi ipak nešto više onih koji zabljesnu tek poput nebeskih krijesnica, a upravo se takvim primjer lanjskog lidera na ovoj listi, tvrtke Clavoip. Nažalost, ona je lani, kao i u 2017., ostala poslovnoj i široj javnosti apsolutno nepoznata, a u prošloj godini ne samo da nije ponovila nevjerojatan prihodovni rezultat prvijenac od 337 milijuna kuna, nego joj je gotovo potpuno zamrla aktivnost (ostvarila je 200 tisuća kuna prihoda).

Tvrtka s jednim zaposlenim registrirana je u mjestu Praputnjak kod Bakra za pružanje usluga VOIP-a, internetske telefonije, a znakovito je da je njezin vlasnik Claudio Ciutti u međuvremenu pokrenuo novi biznis, trgovinu tekstilom s adresom u Zagrebu. Ove godine, pak, prvak ove ljestvice je Luka Kaić, poduzetni zagrebački građevinac i ugostitelj, vlasnik jednog od elitnih restorana Mano, koji je u široj javnosti poznat i po suradnji i privatnim vezama s obitelji Todorić. Kaić u vlasništvu ima više tvrtki, a "eksploziju" prihoda ovaj put donio mu je Domograd i jedan od glavnih poslova u prošloj sezoni - gradnja stanova na zagrebačkoj Knežiji.

Nova snage 'stare' željezare

No, show je ovoga puta na listi onih s rekordnim skokom prihoda ukrala najprije jedna ribarska obitelj, a potom sisačka željezara, odnosno tvrtka ABS Sisak pod čijim imenom posljednjih godina posluje nekoć veliki sisački metalurški div. Nije prvi put da se ova željezara podigne iz mrtvih, jer talijanski vlasnik aktivira pogone u Sisku samo po potrebi, kada za to postoji tržišne opravdanosti. Posljednji put tako je bilo 2015., kada su prihodi ABS-a bili na podjednakoj razini, odnosno tek 10-ak milijuna kuna manji od lanjskih, no ako je suditi po trenutnoj situaciji, nevezano uz kolektivni godišnji odmor na kojemu su trenutno svi u ABS-u, ove se godine, prema dostupnim informacijama iz prvog dijela godine, taj rezultat vjerojatno neće ponoviti. Spomenuta splitska ribarska obitelj drugoplasirana je po visokim postocima rasta prihoda, a riječ je o braći Ivi i Toniju Bartulović i njihovoj tvrtki Centaurus.

Mladi Bartulovići vlasnici su desetak ribarnica uglavnom na splitskom području, koje nose već prepoznatljivo ime Gastro ribarnica Brač, a s distribucijom svježe i smrznute ribe iz našeg mora lani su se odlučili otisnuti dalje, do Beča gdje su s početkom ove godine svečano otvorili svoj prvi "Brač izvan Hrvatske". Sudeći po njihovom dosadašnjem poslovnom putu, o ovom upronom i poduzetnom mladom dvojcu vjerojatno ćemo i ubuduće čitati na ovim listama. Nordex elektrane još je jedno kompanijsko ime koje je teško ne zamijetiti među našim brzorastućima.

Tvrtka-kćer njemačko-španjolske grupacije Nordex osnovana je još 2012., nije imala značajnije aktivnosti do prošle godine, kada je prihodima toliko uzletjela da je ušla među 505 najvećih u Hrvatskoj, točnije pozicionirala se u startu na 378. mjestu. Njihov velik posao u Hrvatskoj koji je tek nedavno iskomuniciran jest isporuka 18 turbina za HEP-ovu vjetroelektranu Korlat, koju se gradi nadomak Benkovca. Nordex će se ovim angažmanom ostati vezan uz ovu prvu vjetroelektranu u HEP-ovom proizvodnom portfelju, jer je ugovoreno i da nakon isporuke turbina Nordex u narednih 20 godina bude zadužen i za njihovo servisiranje i održavanje.

Debitanti na ljestvici

Novo lice na poslovnoj sceni postala je i tvrtka Ventum gradnja, koja doduše sa sjedištem u Kistanju formalno postoji već deset godina, ali je tek lani poslovno zaživjela, i to poprilično, prikupivši na računu više od 150 milijuna kuna prihoda. Riječ je o tvrtki koja sudjeluje u gradnji jednog od najvećih europskih vjetroparkova koji se gradi u općini Ervenik kod Knina, u koju investira Lager grupa iz Posušja u BiH, a projekt se smatra drugom najvećom investicijom koja je trenutno u realizaciji u Hrvatskoj nakon Pelješkog mosta.

S vidljivim probojem na tržište krenuo je i zagrebački Zamax plin, relativno mlada tvrtka, osnovana 2010. koja se zadnjih godinu dana konačno pokrenula sa spremnicima za grijanje plinskim bocama i plinom za automobile za koje ima pumpe za punjenje na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Jastrebarskom i Oroslavlju. Ono što je možda i glavno obilježje najnovije liste brzorastućih tvrtki, za razliku od prethodnih godina, jest najezda onih koje posluju nekretninama, bilo da se bave njihovom gradnjom, bilo njihovom trgovinom.

Dio tih tvrtki osnovan je stranim kapitalom, no provlače se tu i neka poznata imena iz hrvatskog biznisa. Pažnju je tako na ovoj listi najprije privukao Zdravko Bubalo, nećak jednog od bogatijih hrvatskih poslovnih ljudi Steva Bubala iz SAD-a. Nakon nakon predsjedavanja upravom OTP banke bio aktivan u nizu tvrtki, među ostalim stričevim poduzećima koje ima u Hrvatskoj poput Vrane, tvrtke za proizvodnju mrkve, grožđa i jaja iz Ravnih kotara, a pokrenuo je i vlastitu punionicu vode Aqua sana na vrličkom području. Sada karijeru gradi i u nekretninskom sektoru, a od nekoliko tvrtki izvrstan rezultat, višestruko bolji nego biznis s vodom, lani mu je ostvarila tek dvije godine stara tvrtka Valentin 1. Bivši predsjednik Uprave Hidroelektre Niskogradnje i sada predsjednik nadzornog odbora Hidroelektra mehanizacije Marijan Vidmar aktivirao je svoju privatnu tvrtku za gradnju stambenih objekata Zeleni projekt, koja je lani, pokazuju brojke, bila vrlo uspješna.

Iako je to doslovce kap u moru u odnosu na ukupne rezultate koje postiže PPD, njegov vlasnik Pavao Vujnovac našao se i na listi najbrže rastućih poduzetnika s tvrtkom VM business development iz Osijeka, u kojoj je suvlasnik s Ilijom Mrveljem, a registrirana je za poslove s nekretninama. Među tvrtkama koje su iskočile svojim prošlogodišnjim rezultatima je i 2B Capital Management, koja se bavi prodajom nekretnina, a čiji su utemeljitelji Ivan i Ante Pripuz, koji su tvrtku u međuvremenu prepustili u ruke dugogodišnje partnerice Pripuzovih Kristine Krpina. Arturus Verona, projektna je tvrtka-kći koju je osnovao Arturus projekt Damira Pavlića, isključivo za realizaciju velike investicije u gradnju Intersparovog trgovačkog objekta u Rijeci, koji je otvoren prošle godine.

Zagrebačka tvrtka M26 projekt Marka Banovića izdigla se izvrsnim lanjskim prihodima, no, zanimljivo, već je zapala u probleme. Naime, u neprekinutoj je blokadi računa koja traje još od potkraj ožujka. A takvih priča među ovogodišnjim brzorastućim zvijezdama nažalost - ne manjka. Primjerice, trgovačka tvrtka MER iz Splita koja je lani uspjela doći do značajnijeg prihoda zaglavila je u blokadi, a Fina je zbog procjene da je tvrtka nesposobna za plaćanje pokrenula prethodni stečajni postupak.

I primoštenski junak na ovoj listi, tvrtka SSSR Gradnja, dobar rezultat ostvario je u uvjetima pregovora o predstečajnoj nagodbi, jer je krajem 2017. bio u blokadi i nije mogao plaćati obveze. Nagodba je u međuvremenu postignuta, no račun tvrtke je, prema posljednjim podacima, još uvijek blokiran. Nakon uspona u blokadi je završio još jedan poduzetnik s ove liste registriran za trgovinu internetom - Mediteran adventure jdoo iz Zagreba, kao i zagrebačka tvrtka Skladište Gradići, za koju je u međuvremenu vodstvo tvrtke zbog više od 120 dana neprekinute blokade samo pokrenulo skraćeni stečajni postupak.

Kratkog daha

Brzim usponom je krenula i nova tvrtka posrnulog trogirskog brodograditelja Danka Končara, Brodotrogir - outfit, za proizvodnju gotovih metalnih proizvoda, koja je međutim jednako brzo ostala zasipana ovrhama na računu, koji je i trenutačno blokiran. Nije isti sektor, ali sličnim putem ide i tvrtka za uzgoj žitarica Klica sjeme iz Gunje. Lani je ova tvrtka uz promjenu vlasnika upisala i rekordan prihodovni skor, ali ga kao i u mnogim drugim slučajevima prati i učestala blokada računa. Sve rašireniji biznis s prodajom rabljenih automobila dao je neke svoje predstavnike na ovu listu. Impresivan je, pa i usprkos tomu što nema minimalnu internetsku prezentaciju, skok prihoda mlade šibenske tvrtke Best car vlasnice Tatjane Labor, koja je u godinu dana preskočila prihodima mnoge veće i starije igrače.

Trogirska tvrtka Righ cars jdoo, koju je za iznajmljivanje automibila osnovala lokalna turistička agencija Nova Gratia, u godinu dana uhvatila je solidan zalet na tom tržištu. U drugoj godini nakon otvaranja poslovanja u Hrvatskoj nizozemska logistička tvrtka Ewals Cargo Care Adria već je priskrbila solidnih 40-ak milijuna prihoda, a visok rast bilježi i tvrtka Kumal S, članica holdinga Kufner grupa, koja se specijalizira za građevinske, ambalažne izolacijske materijale. Visok skok bilježi i Transagent Rail, mlađa tvrtka-kći riječke logističke i špediterske grupacije Transagent, čiji je jedan od najvažnijih dioničara Zvonimir Poščić. Ove obje tvrtke inače u 2018. bilježe izuzetan prihodovni rast.

Na krilima zadržane dobiti

U društvu onih s najvišim skokom prihoda je i FTB Turizam, tvrtka u vlasništvu SNH Game Darka Ostoje i partnera, koja je nastala izdvajanjem šest hotelskih objekata iz Cavtata i Portoroža iz nekadašnjeg sustava Liburnia Riviera Hotela.

FTB Turizam tvrtka je u sustavu istoimene grupacije FTB Turizam, koju još čine Hoteli Cavtat, Hoteli Metropol i Remisens Hotel Group, a ostvario je prihod od 40 milijuna kuna, i to, kako se iz financijskog izvješća doznaje, zahvaljujući odluci skupštine Hotela Cavtat da mu se kao jedinom vlasniku isplati zadržana dobit iz prethodnih godina. Nije, dakle, svaki uzlet jednak, a neovisno o tomu po kojoj osnovi ga se ostvarilo, zajedničko je svima koji su osjetili taj adrenalin da ga već iduće godine u pravilu nije lako nastaviti.