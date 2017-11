"Neću se predati dok ne saznam istinu o Agrokoru"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Član saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor Ivan Lovrinović poručio je u ponedjeljak kako se, ostvare li se najave o ukidanju povjerenstva, u njegovoj stranci Promijenimo Hrvatsku neće predati dok se ne sazna istina o Agrokoru, pozivajući sve parlamentarne stranke da ih u tome podrže.

"Ako se najave o ukidanju Povjerenstva ostvare, neću se predati dok ne saznam istinu, a stranka Promijenimo Hrvatsku poziva sve stranke da nas u tome podrže. Istina nema alternativu, a građani Hrvatske je moraju saznati. Na koji način ćemo to ostvariti, a svakako u skladu sa zakonom, više ćemo reći kada za to dođe vrijeme“, priopćio je u ponedjeljak Lovrinović.

Istaknuo je kako građani imaju pravo znati tko štiti krivce, a svi odgovorni, pa bili oni i iz najviših političkih struktura, moraju za nepravilnosti, ili za to što su ih prešutno podržavali, što prije odgovarati i pred javnosti i pred sudovima. Također, naglasio je, hrvatski gospodarstvenici moraju saznati tko ih je doveo na rub propasti i tko je kriv za stanje u kojem će sada izgubiti mnogi, a "najviše dobavljači i zaposleni, te potpuno sigurno - hrvatsko gospodarstvo".

Lovrinović navodi i kako ne želi upirati prstom ni u koga, ali i ističe kako se hrvatska javnost treba zapitati zbog čega je vladajuća garnitura protiv toga da povjerenstvo i građani saznaju istinu i tko je politički sve omogućio takve kriminalne radnje. Napominje da je saborsko Istražno povjerenstvo političko tijelo te podsjeća da je i glavni državni odvjetnik izjavio kako ono ničim ne smeta pravosudnoj istrazi.

"Pravo je pitanje kome onda takvo tijelo smeta. Moram istaknuti da se istražno povjerenstvo od samog početka rada željelo pretvoriti u teatar apsurda kako bi javnost, kada se ukine, rekla da ionako od njega nije bilo nikakve koristi", ističe Lovrinović.

Bez obzira na takvu strategiju, dodaje, ispitani svjedoci su svjesno ili nesvjesno iznosili određene tvrdnje na temelju kojih bi se u ozbiljnoj analizi moglo dovesti do onih koji skrivaju istinu, "što znači do stvarnih krivaca u vremenu kada je Agrokor nastajao i do njihovih produženih ruku u vlasti danas".