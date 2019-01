'Ne trebamo srljati s uvođenjem eura, naša ekonomija to ne može podnijeti'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ja nisam optimistična jer mi je teško povjerovati da ćemo u sljedećih 5-6 godina uspješno smanjivati javni dug i uspjeti osigurati da imamo deficit ispod tri posto BDP-a. Sada nam idu sreća i vanjske okolnosti na ruku, ali je pitanje možemo li zadržati ovakav trend koji se bazira na prihodima proračuna, a ne na rezultatima smanjenja rashoda", rekla je za N1 Studio uživo ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb Maruška Vizek.

Pojašnjava da će Hrvatska, kada nastupi nova recesija, prestati ispunjavati potrebne uvjete za uvođenje eura. "Zar ne bi bilo bolje da pokažemo volju konsolidirati javne financije pa ako treba i 30 godina raditi na ispunjavanju uvjeta za euro?", pita se.

Pojašnjava da su zdravi ekonomski temelji i dostatna razina realne konvergencije (hrvatska ekonomija mora nalikovati na ekonomije u europodručju potrebni kriteriji za uvođejne eura.

"Mi ne nalikujemo dostatno na ekonomije u europodručju, a zdravih ekonomskih temelja nemamo. Trebali bi s malo više opreza ulaziti u dugoročne projekte", zaključuje Vizek.

Upozorava da gubitkom nacionalne valute u vremenu recesije gubimo i malo manevarskog prostora koji imamo.

"Euro u recesiji znači da u potpunosti izgubite prilagodbu koju vam omogućava tečaj u vremenu kada gospodarstvo podbaci. Mi do sada nismo imali veliku ulogu tečaja, ali njegovo slabljenje u vrijeme recesije pomaže izvoznicima da postanu konkurentniji od uvoznika.

Kada uvedemo euro, te pomoći više nema. Onda vam ostaje smanjenje troškova rada, a to znači smanjenje zaposlenosti i nominalnih plaća. Što ste kao ekonomija manje fleksibilni, to je proces dugotrajniji i bolniji. To smo vidjeli kod posljednje recesije gdje nam je trebalo šest godina da se izvučemo, a sljedeća recesija bi mogla trajati i dulje", upozorava Vizek.

Za uvođenje eura zaključuje: "Ne treba srljati kada mi ne ispunjavamo kriterije nego samo imamo volju i zato što nam se tako namjestila situacija. 'Ajmo si dati zadatak da mi sami ispunjavamo te kriterije sljedećih 30 godina pa onda sami odlučimo kada ćemo uvesti euro. Zemlje Višegradske skupine bolje ekonomski stoje od nas pa su odustale od uvođenja eura za sada."

Ravnateljica Ekonomskog instituta istaknula je da je ekonomskim stručnjacima teško predvidjeti kada će se dogoditi nova recesija. "Za sada izgleda kao ekonomsko štucanje. Ekonomski ciklusi su takvi da nas sljeduje recesija, ali je pitanje hoće li se dogoditi za tri mjeseca ili tri godine."