Ne može nastaviti studij jer nema kreditnu karticu

Redakciji N1 javila se jedna studentica, koja je u blokadi, navodeći da je tražila da joj se odobri plaćanje na rate putem uplatnica, no odbijena je nakon više poslanih zamolbi. Ona nema naknadu s burze, a majka joj je u mirovini. Nije mogla upisati godinu i nastaviti studij.



Navodi da je razlog tome odluka Fakulteta iz rujna 2016., prema kojoj se školarina može plaćati na rate samo preko kreditne kartice. Ako student/ica nema kreditnu karticu, ili je nije u mogućnosti imati zbog ovrha, troškove od ukupno 6.500 kuna mora platiti odmah na žiro račun fakulteta.



"Ja se osobno nadam da ću nastaviti fakultet i upisati četvrtu godinu na jesen. Ali glavni problem je taj da će vjerovatno i na jesen Fakultet omogućavati plaćanje na rate putem kreditne kartice i to čak na 12 rata, a preko uplatnica ne. A ja kao blokirana ne mogu imati karticu, a uz to sam još i nezaposlena. I dalje volontiram u Udruzi u Sisku koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći i koja nastoji pomoći građanima koji su pod ovrhom. I dalje tražim posao, ali svaki put netko drugi bude primljen", navodi čitateljica N1 D.M., studentica Pravnog fakulteta.