ndustrija porasla 20. mjesec zaredom, za 1,9 posto

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u ponedjeljak da je industrijska proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, u rujnu porasla za 3,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na rujan prošle godine ojačala za 1,9 posto.

To je sporiji rast nego mjesec dana prije, kada je proizvodnja porasla 2,5 posto na godišnjoj razini. No, to je već 20. mjesec zaredom kako raste na godišnjoj razini, što nije zabilježeno još od 2007.

Rast od 1,9 posto brži je nego što se očekivalo. Tri makroekonomista, koji su sudjelovali u anketi Hine, procjenjivali su u prosjeku da je u rujnu industrijska proizvodnja porasla za 1,5 posto na godišnjoj razini. Njihove procjene rasta kretale su se u rasponu od 0,9 do 2,0 posto.

"Time je potvrđen trend pozitivnih godišnjih stopa rasta industrijske proizvodnje koji je neprekidno prisutan tijekom posljednjih dvadeset mjeseci", navode analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) u osvrtu na izvješće DZS-a.

U rujnu je najviše, za 7,5 posto na godišnjoj razini, skočila proizvodnja intermedijarnih proizvoda, a s rastom od 6,1 posto slijedila je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju.

Proizvodnja kapitalnih proizvoda porasla je, pak, za 5,3, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 posto.

U rujnu je na godišnjoj razini pala samo proizvodnja energije, za 3,8 posto.

U prvih devet mjeseci ove godine industrijska je proizvodnja porasla 4,0 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Tako je nastavljen trend rasta proizvodnje, koji je ušao u treću godinu. Lani je, naime, industrijska proizvodnja porasla 2,6 posto, dok je godinu dana prije zabilježila rast od 1,3 posto.

"I do kraja godine pozitivne stope godišnjeg rasta ukupne industrijske proizvodnje mogle bi se nastaviti, uz zadržavanje povoljnih trendova u inozemnoj potražnji, što će pozitivno doprinijeti očekivanom rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP)", zaključuju analitičari RBA.