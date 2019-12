Navike kupaca automobila u Hrvatskoj morat će se promijeniti, jedan je glavni razlog

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Godina koju ćemo za koji dan ispratiti pokazala je konkretne znakove oporavka tržišta automobila. Iako je unesenih rabljenih automobila i dalje osjetno više nego novih, rastao je i broj novoregistriranih osobnih automobila. Čini se kako se popravlja krvna slika hrvatskog voznog parka. Ili se bar tako činilo dok se nismo okrenuli prema novom pravilniku koji u Europskoj uniji na snagu stupa s prvim danom 2020. Proizvođači automobila morat će za aute prodane na europskom tržištu za svaki gram preko 95 g ugljikova dioksida platiti 95 eura kazne, piše Večernji list.

Što to konkretno znači za hrvatskog kupca? Puno toga. Tih 95 eura na prvu ne zvuči puno, no uzmemo li u obzir da su novi auti lani prodani u zemljama EU u prosjeku imali 121 g CO2/km, odnosno 26 grama preko dopuštenoga, to za jedan prodani automobil za proizvođača znači kaznu od 2470 eura. Uzmemo li za primjer proizvođača koji u Hrvatskoj proda samo 1500 vozila godišnje, na temelju toga on će platiti 3,705.000 eura kazne zbog prekobrojnih grama ugljikova dioksida. Jasno je da niti jedan proizvođač neće platiti toliku kaznu samo zato da tržište zadrži svoje navike. Stoga će se navike kupaca morati promijeniti, jer vozači više neće moći kupiti auto koji emitira puno CO2 ili će ga platiti osjetno više.

Dakle, morat će na sebe preuzeti iznos kazne zbog viška CO2, piše Večernji list.