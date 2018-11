Nasjeli na internetsku prijevaru: Iz gradske blagajne prevarantima uplatili 50.000 eura

Foto: Getty Images

Iz policije apel zbog sve većeg broja računalnih prevara, posebno u ovo predbožićno vrijeme. Kako piše Zimo, osim građana na meti prevaranata često su i velike korporacije.

Internet u predbožićno vrijeme krije pregršt opasnosti. Spoj neiskustva i naivnosti korisnike često dovede na sklizak teren. A poskliznuli su se u Đakovu. Nasjeli su na lažni mail i 50 tisuća eura iz gradske blagajne prije četiri mjeseca uplatili na nepoznati bankovni račun.

'Mi smo to odmah istu večer po saznanju i prijavili i policijskoj postaji u Đakovu. Slučaj je proslijeđen DORH-u. Novce nismo dobili nazad. Koliko znamo i dalje traje policijska istraga', rekao je Marin Mandarić,gradonačelnik Đakova.

No ovakvi slučajevi nisu rijetkost. 'Najčešće se stavlja neki direktor financija ili predsjednik uprave koji vam kaže da nešto napravite tako da to neki strah unosi i onda ljudi ne provjeravaju, ne želeći razgovarati s većom razinom zapravo naprave određenu transakciju', pojašnjava Alen Delić, IT stručnjak.

A prevaranti imaju itekako spremne šablone na koji način doći do novca. 'Građani najčešće nasjedaju na direktorske prijevare, na romantične prijevare, na računalne prijevare i prijevare preko tekućih računa trećih osoba, rekao je Marko Vrkljan iz ravnateljstva policije.

Samo u 2017. građani su policiji prijavili više od 1100 raznih računalnih prevara. Ako se i pronađu počinitelji, do povrata novca teško se dolazi.