'Naš luksuzni pansion čeka konje s Hipodroma'

FOTO: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prostrane boksove, dvije kupaonice, pa i solarij, sve to ima novootvoreni konjički centar Evago u Gornjim Čehima koji bi, kako je najavio gradonačelnik Milan Bandić, zbog projekta “Manhattan” trebao udomiti dio “stanovnika” Hipodroma. Točnije, 13 grla iz ustanove Upravljanje sportskim objektima, dok bi se vlasnici ostalih stotinjak konja u privatnom vlasništvu, kazao je, trebali sami snaći.



“Hotel” za 3800 kuna



One koji se presele u Čehe, pak, na četiri hektara velikom ranču dočekat će najopremljeniji centar u ovom dijelu Europe, ističe vlasnik Goran Golubiček. U glavnome objektu, osim unutarnjeg jahališta od 2100 kvadrata, smjestilo se i gledalište, a u donjem dijelu dvorane nalaze se 53 boksa, kupaonice, odnosno dva tuša, te “solarij” u kojemu se konji suše. Na katu je, uz urede, kafić s terasama s pogledom na vanjsko jahalište od 6000 kvadrata te šetnicu za konje.



Ante Šimleša na ranču u Maloj Mlaki raspolaže s 29 boksova i svi su popunjeni. Planira širiti kapacitete, ali to je, ističe, još u fazi pripreme



– Tereni na jahalištima od kvarcnog su pijeska u koji smo dodali i 20 tona sjeckanog pamuka. Na vanjskom imamo i posebne drenažne cijevi kako bi pijesak imao idealnu razinu vlage, a podloga tvrdoću – ističe Golubiček, koji je u centar uložio 20 milijuna kuna. Njegova je obitelj i vlasnik lanca pekarnica, a gradnja zdanja u Čehima počela je prije dvije godine.



– Bavio sam se jahanjem, a oduvijek sam želio imati ovakav centar – objašnjava.



Djeluje u njemu i škola jahanja, a plan mu je, kaže, izgraditi još jedan teren. Za mjesečni smještaj privatnih konja, pak, vlasnici bi trebali iskeširati oko 3800 kuna, što je tri tisuće više nego na Hipodromu.



– To je kao da ih iz hotela s jednom zvjezdicom prebacite u onaj sa sedam. Zakon ponude i potražnje – kaže Golubiček. O gradskoj potpori koju dobiva Hipodrom, između tri i četiri milijuna kuna godišnje, dodaje, još se nije razgovaralo, a za konje koji bi u njegov “hotel” odande mogli stići kaže samo: “Dobro došli”.



Kod nas nema mjesta



Nekoliko kilometara dalje, u Maloj Mlaki, druga je lokacija koju je Bandić spominjao kao novi dom grla s Hipodroma. Riječ je o objektu Sportskog konjičkog kluba Sv. Juraj, ali njegov vlasnik Ante Šimleša, sedmerostruki državni prvak u preskakanju prepona, kaže da nitko u vezi toga nije kontaktirao s njime, a i nema slobodnih mjesta.



– Ovdje je 29 boksova i isto toliko konja. Planiramo izgraditi još četiri štale sa 60 boksova, kao i garderobu, učionicu, fitness za jahače, no to je sve u pripremi. Zahtjevi za projekte i fondove EU predani su i sada čekamo – objašnjava Šimleša, na čijemu se ranču, na kojemu i živi s obitelji, nalaze dvorana, vanjski tereni za trening i natjecanja te travnata varijanta. Za mjesečni pansion potrebno je izdvojiti od 300 do 400 eura po konju te isto toliko za treninge, no prostor je, ističe Šimleša, predviđen samo za sportaše, a ne za one koji se jahanjem bave rekreativno. Stoga će smještaj njihovih konja, čini se, biti najveći problem budu li se selili s Hipodroma. Hrvatski konjički savez usto upozorava da privatni objekti nemaju adekvatnih staza za galopske i endurance utrke pa bi metropola ostala bez brojnih natjecanja.