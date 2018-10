Napravili e-motocikl, rade Ružičkin hologram, razvijaju poduzetnički duh

Čelnik PPD-a Pavao Vujnovac sa studentima stipendistima/Dubravka Petrić/PIXSELL

U svega nešto više od dvije godine od osnivanja Zaklada Novo sutra, čiji je osnivač Pavao Vujnovac, vlasnik regionalne energetske kompanije ENNA i Prvog plinarskog društva (PPD), postala je nezaobilazan subjekt u financiranju raznih projekata. Natječaji Zaklade za financiranjem projekata se sada već u pravilu isčekuju s velikim nestrpljenjem i zanimanjem.

“Zaklada Novo sutra osnovana je 2016. i dosad imamo realiziranih više projekata. Sjedište Zaklade je u Vukovaru, a naš godišnji proračun iznosi milijun kuna. Pokrivamo projektima cijelu Hrvatsku iako su nam u fokusu projekti iz Vukovara i regije”, rekao je upravitelj Davor Relatić predstavljajući Zakladu koja je na središnjem vukovarskom trgu obilježila 2. Dane Zaklade.

Bila je ovo prilika da se vidi što radi Novo sutra, ali i projekti koje financiraju. Govoreći o Zakladi, Relatić kaže kako ove godine financiraju šest projekata iz područja humanosti i baštine te dodjeljuju i stipendije.

Pritom se kod odabira projekata koje će financirati odabiru oni značajniji i veći, samim time i značajniji, i za koje se izdvaja više novca koje ti predlagatelji sami ne bi mogli realizirati. Vodi se računa da to budu obrazovni i razvojni projekti i oni za ljude u potrebi.

Pali se na dodir

Jedan od projekata je i opremanje elektroničko-robotičkog kabineta u Tehničkoj školi Nikola Tesla u Vukovaru za koji je izdvojeno 240.000 kuna. Uz najsuvremeniji takav kabinet u regiji izrađen je motocikl E-chopper.

“Zahvaljujući Zakladi došli smo do sredstava koja su nam omogućila opremanje kabineta, ali i izradu elektromotocikla. Učenici sad nova znanja stječu u kabinetu, a tijekom praktične nastave radit će i na dogradnji E-choppera, plan nam je završiti elektroinstalacije na motociklu. Napravit ćemo i svoju bateriju za motocikl. ali i postići da se on pali na dodir prsta, postaviti senzore i slično, rekao je profesor Zoran Konjević.

Uz pomoć Zaklade i u rodnoj kući Lavoslava Ružičke u Vukovaru bit će postavljen i opremljen mini kemijski laboratorij. Tako će posjetitelji dobiti novi sadržaj i poveznicu s kemičarem koji je 1939. dobio Nobelovu nagradu.

“Taj prostor nije imao sadržaj koji bi govorio da se tu rodio velikan. Imali smo tijekom godina niz upita imamo li nešto što ukazuje na to da je ovdje rođen Ružička, ali im nismo ništa mogli pokazati. Kroz ovaj projekt s Fakultetom za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju i uz pomoć Zaklade to želimo promijeniti. Kemijski kabinet će 365 dana u godini ukazivati na to tko je tu živio i čime se bavio”, kaže Ivanka Miličić, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar koja skrbi i o Rodnoj kući Lavoslava Ružičke. Uz laboratorij bit će postavljen i hologram Ružičke.

Jačanje učeničkih zadruga

Najveća donacija Zaklade ove godine, 300.000 kuna, ide za projekt Zadruge osnovnih škola Grada Vukovara koja za cilj ima poticanje stvaralaštva i poduzetničkog razmišljanja od najranijih školskih dana.

“Želimo omogućiti učeničkim zadrugama da si priskrbe osnovne alate za rad i kreativni razvoj i tako zadruge učine samoodrživim. One su jedino sredstvo da si učitelji i učenici kroz prodaju proizvedenih artikala sami osiguraju sredstva za razvoj”, rekao je Relatić. Voditeljica projekta Patricija Burazin, učiteljica OŠ Blago Zadro, ističe korist:

“Ovo će nam pomoći da usavršimo rad školskih zadruga, proširimo ih i omasovimo. Izrađujemo čestitke, kutije, spomenare i slično koje prodajemo na sajmovima. Od tih sredstava onda kupujemo materijal i tako u krug. Djecu te aktivnosti interesiraju i uvijek im se raduju, a puno i nauče puno”, ističe Burazin.

Tijekom 2018. sredstvima Zaklade bit će kupljeno vozilo za Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, teretno vozilo za socijalnu samoposlugu, kao i neorofeedback uređaja za Centar Ivan Štark iz Vukovara.

Dodijeljene su i studentske stipendije, uz 20 stipendista od lani, Zaklada osigurava stipendije za još 10 novih, čime se iznos definiran za to penje na gotovo pola milijuna kuna. Tako Zaklada dodatno potvrđuje posvećenost poticanju visokog obrazovanja.