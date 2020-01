Napokon zabrana pirotehnike u Hrvatskoj: Nema više petardi

Foto: Borna Filić / Pixsell

Ministarstvo unutarnjih poslova jučer je uputilo u javnu raspravu izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prema kojima bi se u potpunosti zabranila upotreba svih vrsti petardi tijekom cijele godine, pa i tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, piše u petak Jutarnji list.

Prije dvije godine zakon je pooštren te su njime ukinute petarde i redenici više, tzv. F 3 kategorije, a u prodaji su ostale samo petarde i redenici slabijeg intenziteta pucanja kategorije F2. Prema novim izmjenama zakona, sada će i one biti zabranjene za prodaju građanima, dok bi ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 ona koja služe za manje vatromete i dalje bila dopuštena za prodaju građanima starijima od 18 godina u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja, a smjet će se koristiti u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja, navodi dnevnik.

Oni koji prekrše postavljene odredbe bit će, sukladno zakonu, novčano kažnjeni. Tako će s 10 do 30 tisuća kuna biti kažnjene pravne osobe koje prodaju petarde, a s 5 do 15 tisuća će se, prema prijedlogu, kažnjavati fizičke osobe koje nabavljaju, posjeduju ili upotrebljavaju petarde navedenih kategorija.

Kažnjavat će se i oni koji koriste pirotehnička sredstva na prostorima na kojima se okuplja veći broj građana, osim ako se radi o pirotehnici kategorije F1 u što spadaju prskalice, fontane i vulkani.

Razlog novom zakonskom prijedlogu je, navodi u obrazloženju Ministarstvo unutarnjih poslova, jest zaštita života i zdravlja ljudi, posebno djece, te smanjenje broja smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja, donosi Jutarnji list.