Napokon više novca konkretnim projektima

Ukupno je u 2015. poduzetnicima u industriji i uslugama bilo dodijeljeno 5,01 milijardi kuna potpora/Thinkstock

Cilj koji je novim trogodišnjim strateškim planom Vlada zadala politici državnih potpora, a to je maksimalno smanjiti njihovu podjelu po sektorskim kriterijima i orijentirati se na tzv. horizontalne potpore koje se daje za inovacije, zaštitu okoliša, istraživanje i zapošljavanje, bit će puno brže ostvariti nego što se na prvi pogled činilo prošli tjedan, kada je Vlada Andreja Plenkovića usvojila nove smjernice za dodjelu potpora do 2019.

U tom dokumentu Vlada je, naime, predstavila podatke o strukturi potpora iz 2014., a po kojima Hrvatska još uvijek debelo zaostaje za prosjekom EU, koji obilježava dominacija horizontalnih potpora. Međutim, iz Ministarstva financija dobili smo "svježije" podatke o strukturi potpora dodijeljenih industrijskom i sektoru usluga za 2015., prema kojima je taj odnos, premda još uvijek nije došlo do željenog preokreta, bitno povoljniji.

90 posto prosjek je EU u dodjeli po horizontalnim kriterijima koji RH želi doseći

Najviše do sada

Prema analizi koja nam je predočena, udjel "klasičnih" sektorskih potpora u Hrvatskoj smanjen je u 2015. na 56 posto, dok one poželjne, horizontalne dosegle 44 posto, što je dosad najbolji zabilježen odnos u strukturi potpora. Godinu ranije taj je odnos bio 72 naprama 28 u korist sektorskih, dok u članicama EU prevladavaju horizontalne potpore s udjelom od oko 90 posto, što je cilj kojemu do 2019. teži i Hrvatska.

Ukupno je u 2015. poduzetnicima u industriji i uslugama bilo dodijeljeno 5,01 milijardi kuna potpora, od čega je njih 2,80 milijardi davano po starom sektorskom kriteriju, dok su horizontalni standardi poticanja primijenjeni u raspodjeli 2,21 milijardi kuna. Ostvareni porast horizontalnih potpora vidljiv je iz usporedbe s 2014., kada je od 5,76 milijardi kuna svih potpora njih čak 4,28 milijardi bilo dijeljeno po sektorskom "ključu", a tek 1,49 milijardi po standardima koje favorizira Bruxelles. Nešto blaži, no i dalje nepovoljan odnos sektorskih i horizontalnih potpora, imali smo i u prethodnoj 2013., u kojoj je od 5,58 milijardi svih potpora po djelatnosti podijeljeno bilo 3,48 milijardi, a 2,10 milijardi kuna po horizontalnim kriterijima.

Inovacije, zapošljavanje...

Poboljšanju politike potpora gospodarstvu u Hrvatskoj prvenstveno je pridonijelo članstvo u EU i primjena modela povlačenja sredstva iz europskih fondova za gospodarske projekte. U razdoblju prije 2013., zbog uhodane prakse da država prioritetno podupire industrije u teškoćama poput brodograđevne ili metalne, udjel horizontalnih potpora za inovacije, istraživanje i razvoj bio je gotovo neprimjetan.

Iz Ministarstva financija, koje je s ulaskom u EU od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja preuzelo nadzor nad državnim potporama, ističu kako je smanjenje sektorskih potpora usko povezano sa strukturnim reformama koje provodi Vlada, a njihovim nastavkom u narednim godinama ministar Zdravko Marić očekuje i ispunjenje zadatka iz smjernica. U lanjskih 2,12 milijardi kuna horizontalnih potpora najveći dio, 1,5 milijardi, odnosi se na tu vrstu potpore u užem smislu, dakle onih koje se daje za inovacije, istraživanje, ekološke i projekte koji donose nova zapošljavanja, dok se na regionalne projekte usmjerilo 625 milijuna kuna, a potpore na lokalnoj razini iznosile su oko 90 milijuna kuna.