Napokon poziv za dokapitalizaciju, ali hoće li dugopripremani plan i uspjeti

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Konačno je objavljen poziv za dokapitalizaciju Petrokemije i Vlada je donijela niz potrebnih odluka kako bi omogućila provođenje tog procesa, no još uvijek je nepoznanica hoće li dugopripreman plan i uspjeti. Jučer je, naime, neslužbeno iz mirovinskih fondova, koje se proteklih mjeseci nagovaralo da participiraju, stigla infromacija da oni nisu spremni ući u transakciju.

Zamjenu, navodno, država hitno traži iz drugih izvora, konkretno od Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (Fond NEK), čiji bi milijuni spasili dokapitalizaciju Petrokemije, kojom je planirano prikupiti najmanje 400 i najviše 450 milijuna kuna.

Popijač: Ne želimo kalkulirati

Interes proteklih godinu i pol otkada se radi na ovom programu trebali bi osigurati Ina i Prvo plinarsko društvo (PPD), združeni u zajedničku tvrtku Terra mineralna gnojiva (300 milijuna kuna), te Janaf, koji je već donio odluku o sudjelovanju s 50 milijuna kuna. Za odluke, međutim, nema puno vremena, jer upis dionica traje do srijede, 31. listopada, do 16.30 sati.

Fond NEK već je s financijskom injekcijom priskakao u pomoć, prije nekoliko godina ulažući u dionice Hratske poštanske banke (HPB). Znakovitim za sudjelovanje mirovinaca drži se i to što još uvijek nisu predložili svog kandidata za budući Nadzorni odbor kutinske tvrtke.

“Uprava je pripremila sve što je u mogućnosti što je potrebno za provedbu dokapitalizacije Petrokemije i nastavak proizvodnje”, istaknuo je jučer predsjednik Uprave Đuro Popijač, ne želeći ulaziti u najnovije kalkulacije, te napominjući da će se rezultat i budućnost hrvatske proizvodnje mineralnih gnojiva znati vrlo brzo.

Vlada je sa svoje strane na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se daje zeleno svjetlo za dokapitalizaciju, a među ostalim i nalog skupštini HEP-a da s Petrokemijom zaključi ugovor o reprogramu nepodmirenih računa za ispostavljeni plin, koji državni opskrbljivač Petrokemiji osigurava od veljače ove godine. Prema Vladinoj odluci, taj je uvjet postavljen od strateških partnera Ine i PPD-a iz njihove ponude iz svibnja, a reprogramom bi se osigurala odgoda plaćanja HEP-u do najviše 330 milijuna kuna nastalog duga. Ugovor bi, traži Vlada, trebao biti zaključen do okončanja postupka dokapitalizacije, a najkasnije do 1. prosinca ove godine.

Nije javno dostupno

Osim toga, dano je i Vladino odobrenje za zaključenje ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju, s tim da sam tekst nije javno dostupan, a Centru za restrukturiranje i prodaju, koji je formalno uime države vlasnik dionica Petrokemije, Vlada je odobrila pretvaranje potraživanja koja je proljetos od Petrokemije preuzela država po osnovu kredita vrijednih 450 milijuna kuna u temeljni kapital kutinske tvrtke.

Osim toga, CERP treba s Petrokemijom zaključiti i ugovor o preuzimanju 100-postotnog udjela u Petrokemija Agro Tradeu, što su Ina i PPD također postavili kao uvjet za privatizaciju Petrokemije, smatrajući da je sanacija deponija fosfogipsa prevelik uteg.