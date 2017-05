Napokon lakši izvoz hrvatskog mlijeka, mesa i cigareta u BiH

Povećat će se robna razmjena sa susjednom zemljom/FOTOLIA

Prepreka za hrvatske proizvođače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja im od ulaska u EU i izlaska iz CEFTA-e stoji na putu na jednom od glavnih tržišta, BiH, uklonjena je i formalno potvrdom odluke o sklapanju protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH, koju je poduprla većina zastupnika u Europskom parlamentu. Protokol na SSP, kojim se uzima u obzir ulazak Hrvatske u EU, potpisan je u Bruxellesu polovicom prosinca prošle godine i privremeno se, do njegova stupanja na snagu odnosno do završetka ratifikacijskih postupaka u EU i BiH, primjenjuje od 1. veljače.

Promjena strukture

No, promjena uvjeta poslovanja od srpnja 2013. promijenila je strukturu robne razmjene s BiH, pa je, prema analizi Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore, udjel koji je u ukupnom izvozu imao prehrambeni i poljoprivredni sektor u 2012. od 45 posto pao na 29 posto u prošloj godini.

Negativan efekt još je jasniji uzme li se u razmatranje činjenicu da je BiH bila najznačajnije tržište za hrvatske poljoprivredne i prehrambene proizvode s udjelom od 30 posto u njihovom ukupnom izvozu, koji je nakon 2013. zaustavio dugogodišnji rast i pao na 14 posto. Prije ulaska u Europsku uniju hrvatski su poljoprivredni i prehrambeni proizvođači u BiH izvozili u vrijednosti 354 milijuna eura, godinu kasnije taj je iznos smanjen na 292 milijuna, dok se narednih godina spušta na razinu od 268 u 2015., te 264 milijuna eura koliko je izvezeno u prošloj godini.

Drastičan pad

U strukturi BiH izvoza drastično pada izvoz mesa i mlijeka te njihovih prerađevina, upravo onih proizvoda koji su bili predmet pregovora EU i BiH o izmjenama SSP-a. Ilustrativan je podatak da je izvoz cigareta u BiH, koje su bile na "udaru", u prvoj polovici 2014. pao za 63 posto u usporedbi s prvom polovicom 2013., a šteta je tim veća zna li se da je prije ulaska u EU na BiH tržište plasirano oko 60 posto ukupnog izvoza cigareta.

Pad izvoza mesnih prerađevina u istom je razdoblju bio od 85 do 100 posto, a mlijeko od 40 do 100 posto, budući da je za pojedine kategorije izvoz u BiH bio u potpunosti prekinut. "Za očekivati je da će se s primjenom izmijenjenog SSP-a između EU i BiH, a koji je uzeo u obzir pristupanje RH u EU te tradicionalne trgovinske tijekove između RH i BiH, povećati robna razmjena, no isto tako treba imati na umu kako će dogovorene koncesije vrijediti za sve članice EU, a ne samo Hrvatsku", poručuju iz HGK.