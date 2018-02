Naplata u cijelom Zagrebu: Uvodi se nova i proširuje najskuplja crvena zona

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne možemo imati građane prvog i drugog reda – ustvrdio je još u listopadu gradonačelnik Milan Bandić, pa najavio naplatu parkiranja po čitavom gradu.

Uz postojeće četiri trebala se formirati još jedna zona, “po popularnim cijenama za sugrađane”, a neka od prvih nagađanja bila su da će čitav projekt startati u Španskom, piše Večernji list.

Do tog će kvarta, kako doznaje list, naplata ići, ali se u njemu konkretno neće pojaviti. Ići će, međutim, na zapad do Rudeša i na istok do Jelkovca, dok bi sat trebao koštati 75 lipa, odnosno stanari bi mjesečno za svoje parkirno mjesto trebali izdvojiti desetak kuna.

Parkirni bi se automati trebali postaviti i po Novom Zagrebu, a novost je i da će trenutačno najskuplja, prva zona, proširiti svoje granice.

''Kada prijedlog bude izrađen i dostavljen stručnim službama na pregled i valorizaciju, moći ćemo raspolagati konkretnim podacima te istupiti prema medijima radi prezentacije istog'', poručio je jučer pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić, dok se iz njegova sektora za promet doznaje kako je prijedlog već pri kraju te bi se trebao naći na sjednici Gradske skupštine u travnju.

Novost bi trebale biti i takozvane kvartovske zone, a to je dijeljenje postojećih po kvartovima kako bi se spriječila dosadašnja svojevrsna povlastica onih koji s kartama prve zone bez problema mogu parkirati u ostalima.

''Toga više ne bi trebalo biti, odnosno stanari određenog kvarta moći će s povlaštenom kartom parkirati samo u svom i susjednom kvartu'', kažu za Večernji u Gradu, u kojem još, u suradnji s Holdingom, kalkuliraju kako bi se čitava operacija “naplati svima” mogla provesti.